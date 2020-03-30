做好农业气象防灾减灾工作

人民网北京3月29日电 （记者高云才、刘毅）近日，农业农村部办公厅和中国气象局办公室联合印发通知，共同就进一步做好农业气象防灾减灾工作进行部署。

在全球气候变暖背景下，我国极端天气气候事件和气象灾害多发频发，农业气象灾害防御形势不容乐观。通知指出，各级农业农村和气象部门要牢固树立“抗灾夺丰收”和“减灾就是增产”的理念，牢牢把握农业防灾减灾的主动权。要加强部门合作，完善信息共享和联合会商机制，提高预报预警准确性和针对性；强化灾害预警服务，统筹利用各类资源，推进信息进村入户；根据气象灾害和作物生育进程做好科学防灾减灾，强化深度贫困地区指导服务；发挥人工影响天气保障作用，加强对干旱、冰雹的动态监测与区域联防。

通知指出，两部门要坚持着眼长远，联合开展灾害风险普查等工作，提升灾害风险防范能力；共建共享共用农业气象灾害大数据平台，提高信息服务能力；充分利用各自优势，不断拓宽减灾合作研究领域。

《 人民日报 》（ 2020年03月30日 14 版）