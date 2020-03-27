气象局：四月初森林火险气象等级持续偏高

人民网北京3月27日电 （许心怡）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王志华就人民网记者“如何做好森林和草原的防火工作”的问题进行回应。

王志华介绍，天干物燥，容易引发火灾，气象和森林草原防火关系密切。近期尤其是北方和西南部分地区降水偏少，再加上大风天气多，森林火险比较高，气象部门重点强化了两方面工作。一是，利用气象卫星遥感加强林区和草原热源点监测，为相关部门开展森林火灾监测提供支撑。二是，加强森林草原火险气象预报预警。

“3月以来全国气象部门联合应急管理、林业和草原部门发布了森林草原火险预警500余条。各级气象部门组织开展人工增雨作业1929次，累计增加降雨4.9亿吨，有效降低了部分地区的森林草原火险等级。”他说。

王志华表示，未来十天，冷空气比较频繁，特别是北方和西南地区的降水还将持续偏少，辽宁、北京、河北、山西、山东、陕西、甘肃、四川、云南的部分地区森林火险气象等级将持续偏高。另外，内蒙古东部部分地区草原火险气象等级也比较高。清明将至，建议要重点加强上述林区、牧区的火源管控，加大巡查力度，防范森林草原火灾发生。