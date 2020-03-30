乘专列及自驾返京均需提前审核信息

昨天下午，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市重点站区管理委员会副主任、新闻发言人毛军介绍，3月25日至3月28日，已有7098名滞留在湖北的北京人员乘坐12趟高铁返京，昨天也有4趟高铁到京，到达旅客3000人左右。滞留湖北的北京人员包括具有北京户籍或北京居住证，现滞留湖北的人员，以及在疫情发生前在北京生活和工作，现滞留湖北的人员。毛军提醒，乘坐铁路专列和公路自驾返京的，均需提前通过“京心相助”小程序审核相关信息。

滞留湖北的北京人员包括哪些人？毛军表示，包括两类人员，一是具有北京户籍或北京居住证，现滞留湖北的人员；二是虽然没有北京户籍或北京居住证，但在疫情发生前在北京生活和工作，现滞留湖北的人员。当前，先行安排滞留湖北的北京人员返京。

毛军介绍，按照部署，从3月25日至3月28日，已有7098名滞留在湖北的北京人员乘坐12趟高铁返京。整个过程闭环管理、安全有序、总体顺畅，得到了广大返京人员的理解、支持和配合。

毛军表示，昨日还有4趟高铁到达，主要涉及3个方向，分别为从黄石北出发的G4816、从恩施出发的G4822、从十堰东出发的G4834、从荆州出发的G4826，到达旅客3000人左右。根据实际情况，相关线路和车辆数可能会适当调整，会及时发布相关信息。

毛军还详细介绍了返京申请的程序。一是铁路专列返京。返京人员通过微信或支付宝，搜索“京心相助”小程序，选择“返京服务”模块，详细填报主行人与随行人员信息，经相关健康部门审核通过后，在“京心相助”小程序中，填写相同日期、车次、乘车站等信息，并按12306短信提示办理购票。购票成功后，如需退票，请按铁路有关规定办理或咨询12306。非湖北地区人员无需填报。湖北省将组织返京人员到指定火车站乘车。列车抵京后，北京市各区将安排专人接站，专车护送至各自居住地，交社区居家观察或集中观察。

二是公路自驾返京。返京人员登录“京心相助”小程序“返京服务”模块，如实填写本人及随行人员信息。通过审核后，持身份证自驾返京，沿途公安、交通检查站将逐人逐车核验，对无上述凭证人员，将予以劝返。非京牌车辆需通过北京交警App提前办理进京证。

毛军提示，自驾人员经过公安检查站时，请配合民警工作。抵京后，请第一时间向单位、居住地社区报告，并严格遵守北京疫情防控规定。进京时，请勿随意搭载未经审核通过人员。如若发现，做劝返处理。

重点

北京仍有145例境外输入病例在院治疗

昨天下午，北京市委宣传部副部长徐和建在发布会上表示，当前国内外疫情防控和经济形势正在发生新的重大变化，与首都北京疫情防控相关的有4点值得关注。

第一，境外疫情呈加速扩散蔓延的态势，首都北京面临境外疫情输入风险持续保持高位。据世界卫生组织通报，截至3月28日，全球报告新冠肺炎确诊病例575444例，要特别重视的是，这种扩散蔓延态势还在不断加速。

第二，首都北京境外输入确诊病例仍在出现。3月28日0时至3月29日12时，北京新增报告境外输入确诊病例5例，自2月29日报告境外输入确诊病例以来，截至3月29日12时，北京累计报告境外输入确诊病例161例。

目前北京境外输入确诊病例是全国各省市和自治区中数量最多的，治愈出院病例16例，在院治疗145例。要特别警惕的是在3月23日累计报告北京境外输入确诊病例138例时，北京出现第一例境外输入关联确诊病例。

第三，北京仍有本地确诊病例在院治疗。3月28日0时至3月29日12时，北京无新增报告本地确诊病例，累计报告本地确诊病例416例，出院病例396例，本地确诊病例在院治疗12例，治愈出院率95.2%。要特别提醒的是，目前没有全部清零，仍有传染的风险。

第四，自1月20日报告新冠肺炎确诊病例以来，北京共有28天报告无新增本地确诊病例。自3月7日至3月22日，连续16天报告北京无新增本地确诊病例。自3月24日至3月28日，连续5天报告北京无新增本地确诊病例。要特别强调的是，零报告不等于零风险。我国疫情输入压力持续加大，北京境外疫情输入扩散蔓延的风险依然存在，首都北京风险依然首当其冲。

徐和建说，现在还没有任何理由可以懈怠放松，还没有到万事大吉的时候，防控疫情这根弦不能松，要及时完善疫情防控策略和举措，把重点放在“外防输入，内防反弹”上来，继续抓紧、抓实、抓细疫情防控各项重点工作，毫不放松抓好首都疫情防控工作，保持疫情防控形势持续向好态势，不断巩固和拓展首都来之不易的疫情防控成果。要统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产、生活秩序。

心理咨询小程序将上线 可免费使用两年

新冠肺炎疫情期间，有人出现了焦虑、恐慌、愤怒、无助、抑郁等心理问题。对此，北京师范大学组建了有近300人的北师大防疫心理援助专业团队，分为心理支持热线组、网络心理辅导组、科普宣传组、专业督导组、危机干预组和行政管理组六个小组。团队成员均具有心理学、医学等相关专业的硕士或以上学历。截至3月28日，热线电话与网络辅导总计服务民众6300余人次。

受疫情影响较大人群如患者、有创伤经历的医护人员等等，需要长期心理干预。为此，北师大在相关公司支持下，已基本完成了可提供免费音视频心理咨询的微信小程序制作。“将在一周后推出使用，将为全国受疫情影响严重的个体提供为期两年的免费心理咨询，这将是我们下一阶段工作的主要内容。”北京师范大学心理学部党委书记乔志宏说。

学生居家学习应保证每天有锻炼时间

乔志宏表示，目前很多孩子在长期居家学习的过程中，出现了厌倦、烦躁等表现。对此，他建议：从学生的角度来说，建议孩子们主动接纳自己，接纳不能回学校的现实。安排好居家生活的时间，有足够的精力上网课。“偶尔一个走神也不要责怪自己，要有自己的计划，不要同别人进行比较。”他表示，不要将计划定得太高太大，布置好房间和书桌，营造学习的小环境。建议关掉微信、游戏等，尽量像在学校一样不受打扰。同时，保证每天有锻炼时间，并且在完成计划后，给自己一个物质的或者精神的奖励。

对于家长，乔志宏建议应该允许孩子有自我管理的时间和空间，保持自己情绪稳定，接纳孩子没办法像成年人一样有足够的自我约束能力。“我们一定要知道，亲子关系是对孩子施加积极影响的基础，如果亲子关系糟糕的话，家长的要求很难有效果，甚至有反效果。”他说。

此外，在给班主任和学校的建议上，乔志宏表示，老师除了上网课之外，尽量增加一些线上的班级互动，多安排一些线上的活动，多设计一些小组的作业，鼓励孩子们在线联合完成一些团队的工作，集体学习，这样互相有一个学习上的联系，无论是从学习上还是从大家的精神状态上都会变得更好。（记者 蒋若静 李泽伟 蒲长廷）

案例

同机有阳性检测者自欧洲抵京后确诊

发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了3月28日北京报告的4例境外输入病例相关情况。

3月28日，本市新增报告境外输入新冠肺炎病例4例，主要有以下特点：确诊病例来源国家为：美国、西班牙、比利时、泰国各1例；共涉及4架次航班，分别为21日抵京的国航CA990，14日抵京的国航CA908，25日抵京的国航CA1884，19日抵京的俄航SU204；旅客户籍所在地分别为北京、陕西、内蒙古、福建各1例。

庞星火还介绍了1例典型案例。某男，福建籍，因工作需要1月28日前往意大利，3月19日回国。3月14日至15日在罗马朋友家居住，其间未佩戴口罩，16日前往布鲁塞尔。16日至17日在当地2家文化传媒公司，其间未佩戴口罩。18日由布鲁塞尔出发，经莫斯科转乘SU204航班飞往北京，全程佩戴一次性医用口罩，19日抵京，随后至集中医学观察点进行隔离观察，未出现不适症状。作为同机回国的保定市阳性检测者张某某的密切接触者，患者于27日采集标本进行新冠病毒核酸检测，28日反馈结果为阳性，结合患者境外生活史、肺部影像、血液检查等其他诊断依据，28日被诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

庞星火提醒，当前，境外疫情形势严峻，在境外活动时和国际间交通工具上都存在一定的感染风险，应时刻做好个人防护。再次提醒大家，如非必要，近期不要去有疫情的国家或地区旅行，避免旅途感染风险。人群密集的密闭空间应注意戴口罩，人际交往应保持一米以上安全距离。

本组文/本报记者 蒋若静 李泽伟 蒲长廷