确诊患者人均费用1.7万元 医保负担65%

“天价费用”“全额报销”……关于新冠肺炎救治费用的各种消息不绝于耳，治疗新冠肺炎患者的平均费用到底是多少？这些医疗费用由谁承担？ 3月29日，中央纪委国家监委网站发布了对医保局医药服务管理司司长熊先军的采访视频，对公众关切进行了回应。

花了多少钱？

确诊患者总费用7.52亿元

“新冠肺炎患者无须承担医疗费用”的政策受到广泛好评，新冠疫情期间，医保系统共为全国新冠肺炎患者结算、支付了多少资金呢？

熊先军表示，截至3月15日，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，全国新冠肺炎确诊和疑似患者发生医保结算93238人次（包括门诊患者多次就诊结算），涉及总费用103960万元，医保系统共支付67734万元。

确诊患者方面，全国确诊患者结算人数为44189人，涉及总费用75248万元，人均费用1.7万元，其中医保支付比例约为65%。

对于剩余部分，熊先军介绍称，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。

1月22日，国家医保局会同财政部明确提出“确保患者不因费用问题影响就医、确保收治医疗机构不因支付政策影响救治”，医保部门要求对于确诊和疑似患者全部实行先救治、后结算。

新冠肺炎的免费治疗为全国的患者打开了一条“救命”通道。“新冠肺炎具有较强的传染性，如果费用渠道不明确，患者会有顾虑，不利于及时诊断治疗和控制传染源。”熊先军表示。

在此情况下，医疗机构是否会因预算限制而有压力呢？

熊先军表示，为缓解医疗机构垫资压力，医保经办机构还专门预付专项资金用于患者救治。截至3月19日，各地医保部门累计拨付资金193亿元，其中湖北省37亿元。

此外，为了确保医疗机构不担心预算限制，能放心收治，医保部门及时调整定点收治医疗机构的总额预算指标，对相关医疗费用单列预算，不占用当年总额预算指标。

包括哪些项目？

ECMO纳入报销范围

高达7.52亿元的治疗费用都包括什么呢？熊先军表示，在特殊时期实行特殊政策，对确诊和疑似患者，即使是诊断为确诊和疑似前的费用都纳入“两个确保”政策范围。

根据国家医疗保障局日前发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障的通知》和《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障工作的补充通知》，在按要求做好确诊患者医疗费用保障的基础上，疫情流行期间，对于新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案确定的疑似患者医疗费用，也将全额报销。

对于治疗新冠肺炎患者需要使用的、之前未被列入医保目录的药品与服务，又是否纳入报销范围呢？

熊先军表示，对属于卫生健康部门制定的新冠肺炎诊疗方案范围内的药品和诊疗服务项目，无论之前是否在医保目录中或是否有限定支付范围，均临时纳入医保基金支付范围。

ECMO作为重症肺炎的“救命器”之一，此次新冠肺炎救治中也发挥了至关重要的作用。ECMO，即移动心肺仪，又称人工肺，但因其使用价格昂贵，又有“ECMO一响，黄金千万两”之称。

3月15日晚，武汉大学人民医院东院乳腺外科医生杨青峰发布了一条微博，贴出了一位新冠肺炎患者医药费用为“1128739.66元！”杨青峰表示，这是一位年轻的新型冠状病毒肺炎危重症患者，目前还在住院治疗，具体各项医疗费用还没最后结算，之所以费用这么高，就是由于用了ECMO，普通患者治疗费用不会有这么高。

负责某品牌ECMO市场推广的孙凯介绍称，ECMO的启动费用在4万-6万元左右。开机当天，还会有患者的穿刺操作费用和化验费用，以及药物费用，约1万元左右。所以，ECMO开机当天的费用大约就在7万元左右。

“诊疗方案中的体外膜肺氧合（ECMO）因对诊疗水平要求较高，费用较为昂贵，之前许多省份未纳入支付范围，在肺炎疫情中医保也予以支付。”熊先军说。

谁来付钱？

财政+医保

面对如此高昂的治疗费用，又由谁来承担呢？熊先军表示，对于卫生健康部门认定的确诊和疑似患者，无论是本地或异地患者，都实行先救治、后结算。在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由就医地财政给予补助，异地就医医保支付的费用由就医地医保部门先行垫付，疫情结束后全国统一组织清算，由参保地医保部门与就医地医保部门结算。

疫情期间，医保目录放款、免除支付限额，医保基金自身是否承压呢？

“对基金影响会不会很大？”国家医保局副局长陈金甫介绍称，一方面医保和财政发挥了医保基金和政府公共财政的共同作用。但是主要集中在疫情比较严重的地区。此外，受疫情影响，全国诊疗服务有所萎缩，医疗费用也相应下降，基金支出有一定减缓。

3月初，财政部社会保障司司长符金陵也曾表示，截至3月2日，各级财政安排疫情防控资金1087.5亿元，医疗费用的保障比较充足，请大家不用为医疗费用担忧。

对于其他有就医需求的慢性病患者，熊先军介绍称，各级医保部门配合卫生健康部门实施长处方政策，减少慢性病患者去医院次数。同时，及时将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务。武汉针对门诊重症慢病患者的需求，每日纳入医保支付的“互联网+”医疗服务费用超过1300单，向定点零售药店流转处方超过1100单。

与此同时，为减少人员聚集带来的感染风险，各级医保部门大力优化办事流程和方式。对集中收治新冠肺炎患者的医疗机构建立绿色通道，缩短办理时间；放宽医疗保障业务办理时限，非紧急事项延期办理；通过互联网、电话、邮寄等非接触方式，推进医保业务不见面即可办理。（记者 陶凤 常蕾）