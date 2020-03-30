产能物流双“掉线” 进口奶粉断供慌了谁

“奶粉还在机场等起飞，遥遥无期……今年宝妈太难了。”3月29日，一位新手宝妈在朋友圈里写道。随着海外疫情防控形势严峻，外资奶粉产能与物流双双“掉线”，国内进口奶粉被迫缺货、断供。不过，业内人士指出，物流对外资大品牌影响较小，海淘和代工厂奶粉影响较大。同时，国内奶粉企业或可利用先天渠道优势，抓住机遇，未来品牌建设和规模效应都有望更上一层楼。

暂未确定上货时间

在北京市通州区物美超市玉桥中路店，北京商报记者看到，在总共四层的进口奶粉区域货架上，美赞臣、雅培等多家外资品牌奶粉只摆放了一层，有的一层还未填满，只存零星几罐。其中惠氏启赋和爱他美配方奶粉出现空架现象，只见标签不见现货。

店内销售人员向北京商报记者表示：“这几天很多顾客都整箱购买，目前店内很多进口品牌奶粉都没有存货了。而且每天还要被不同顾客问‘什么时候能上货’的问题，但我们自己也没有答案，只能回复说‘我们正在加紧协调补货事宜’。”

在乐友孕婴童刘家窑店，一位消费者正在向店内销售人员询问关于爱他美奶粉的到货时间。“我们家孩子一直喝爱他美奶粉，刚刚去了好几家超市都说没货，也不能给出确切的到货时间。现在家里的奶粉只够孩子喝一个多月。”

“近几天美赞臣也收到消费者类似的问询，前天已要求供应链提供信息，但因为现在生产和供应链方面任务繁重，目前还不能作出回复。”美赞臣相关负责人在接受北京商报记者采访时表示。

据业内人士透露，目前像惠氏、美赞臣这些企业的库存相对不大，其他龙头外资乳企库存能支撑3个月到半年的时间。线下超市和经销商之所以出现断货现象，主要是海外疫情造成消费恐慌，很多消费者都会选择大量囤货，造成线下门店短期内供不应求。

物流不畅

受疫情影响，不少国家启动紧急应对模式。以中国重要的奶粉进口国家新西兰为例，3月25日，新西兰宣布全国进入紧急状态，“封城”模式将持续4个星期。

业内人士认为，因为奶粉行业的上下游链条太长，极易受到原辅料供应、生产、人员安全、运输物流等方面的影响。封国封城后，难免会冲击奶粉行业，菲仕兰方面称：“海外到中国的物流方面会受到一定程度的影响。”

“目前疫情对进口品牌最大的影响主要表现在物流上，在疫情全球蔓延的情况下，进出关的速度会下降，物流周期会加长。受出发国与目的地国双边疫情影响，不少外资乳企的物流或多或少会生出一些梗阻。”经济学家宋清辉表示。

业内人士说，早在3月初，新西兰等奶粉企业就遭遇物流严重受挫情况，进口产品进入中国时间延迟，新西兰飞中国航班从之前的每周20个锐减至3个。有能力和实力拿下比平时翻了好几倍运输价格的空运航空舱位的，就只剩大型乳企了。

在乳业专家宋亮看来，国外疫情会对外资奶粉的生产产生一定影响，但更多的是对货物流通的影响。就整体供应情况而言，对外资大品牌企业影响较小，对代购、海淘和代工厂奶粉影响最大。“运输环节是攻坚难点，空运是优选项，铁路、船运要尽可能提前布局。”宋亮进一步表示。

对此，达能相关负责人回复北京商报记者称，疫情期间，达能投入了大量人力、财力增加空运，海运、空运还在不间断输送，确保更多的奶粉供应到中国市场。

国产奶粉的良机？

“婴幼儿奶粉过去进口占比较大，海外疫情暴发，生产停滞，供应不足，同时因为病毒传播，其产品品质也将会陆续受到消费者质疑。一方面，国内对进口奶粉需求旺盛；另一方面，外资奶粉产能与物流却‘掉线’。”业内人士表示。

“在流通端，大型进口奶粉企业应加大线上营销，以前期储备的线上存货来应对短期内爆发式需求。在生产端，企业可以将部分产品放在国内生产，并提前备货，为未来半年到一年的供应做准备。”宋亮认为。

澳优相关负责人告诉北京商报记者，从国内疫情暴发初期，澳优已提前沟通调配国际货运专列，力保国际货运畅通。

菲仕兰方面在接受北京商报记者采访时表示，本次新冠疫情暴发之初，菲仕兰在就成立了公司危机应对小组，以减轻新冠疫情对公司的影响，保障牛奶加工，以及乳品配料和产品的生产。

与此同时，国产奶粉销售额快速增长。阿里数据显示，2月阿里线上渠道婴幼儿配方奶粉销售额9.41亿元，同比增长108.3%。

“危机是国产奶粉企业增强‘体质’的好机会。”业内人士表示，对国产婴幼儿奶粉企业来说，凭借在母婴渠道和三四线市场的优势，继续挖掘市场，推动线上线下深度融合。

对于有可能产生行业拐点的奶粉业，招商证券认为，中国城市纵深，下线市场容量有六七成左右，外资乳企下沉能力不及国内乳企，奶粉对渠道服务更加依赖。叠加政策持续支持国内乳企，未来国内乳企品牌建设和规模效应都会更强。北京商报记者 钱瑜 王晓