专家提示：警惕儿童坠落伤！严重程度不完全跟坠落的高度成正比

人民网北京3月29日电 （许心怡）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京儿童医院急诊科主任王荃表示，坠落伤是儿童最常见的伤害之一，尤其是以坠楼伤最为严重。特别提醒家长，真正坠落伤的严重程度，其实不完全跟坠落的高度成正比。所以在家里一定要关注！

王荃强调，如果家里有3个月以上的婴幼儿，不要把孩子单独放在沙发上、没有护栏的床上或者桌椅上，如果婴幼儿在家、在床上，那么婴儿床一定要有护栏床挡。如果孩子在床上，除非家长要去换尿布、喂奶或者给孩子换衣服，否则只要孩子在床上，就一定要把床栏护挡给拉起来，同时保证防护栏有足够的高度，不要让孩子可以攀越爬出去。

“家里的抽屉柜最好固定在墙上，请把抽屉给锁上。不要让孩子单独呆在阳台上、门廊里或者防火梯上玩耍，如果可以的话，请您锁上通往这些区域的门窗，不要把孩子单独锁在家里，不要认为门窗关上了，门也锁上了，把孩子放在家里就是安全的，千万不要做这样的事情。”王荃提醒家长，在窗台下面还有阳台上，不要堆放可以攀爬的物品，而且要叮嘱孩子，不要把头和身体伸到窗户、栏杆外面去，这些都是非常危险的动作。请在家中高于地面的窗户和门上安装一些安全防护装置，不要让孩子有一些意外状况出现。如果家里有一些大面积的玻璃时，请您一定要做好标识，让孩子一眼就知道这是玻璃，而不是通往对面的途径，以免发生其他状况。

王荃还提醒年轻的父母们，不要做抛举孩子的动作，尤其不要对小婴儿做，即便您在抛举的时候没有发生坠落伤，您的小婴儿也可能会因为抛举动作而发生颅内出血，所以尽量杜绝这样动作的发生。如果孩子一旦发生了坠落伤，请不要随意把孩子抱起来，摇晃他的头部，这样可能会加重他的伤害。