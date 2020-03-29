如何预防儿童青少年意外溺水? 专家:增加孩子的安全防范技能

人民网北京3月29日电 （王国菁）如何预防儿童青少年意外溺水问题，29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，北京儿童医院急诊科主任王荃表示，随着天气的逐渐转暖，孩子不管在家里还是在户外玩水和游泳的机会都逐渐增加，特别提醒各位家长，千万不要大意，只要有水，孩子就有可能会发生溺水，孩子溺水其实是无声的，而且发生非常迅速。

王荃表示，家长要注意家里安全隐患的排查，及时倾倒水盆、水桶、浴缸、浴盆里的水。如果家中有水缸和水井，一定不要忘记加盖。

另外在游泳方面，王荃表示，家长应该告诉孩子，千万不要高估自己的游泳技能，一定要远离情况不明、不安全的水域和水体。游泳时要处在安全的状态，要在有救生员的安全水域里游泳，且一定要处在救生员的视线范围内。另外不要独自下水，也不要在水中嬉戏打闹，不要做危险的动作。如果发现有人溺水，千万不要自行救援，正确的做法是孩子应该及时呼救。

“如果过于饱食、饥饿、太困、太累或者生病的时候，家长不要让孩子下水游泳。”王荃称，乘坐小船和小皮艇时一定要穿好救生衣。另外建议家长，适龄儿童可接受规范的游泳技能培训，增加孩子的安全防范技能。