国家发改委：下决心补齐疫情中发现的民航运输短板

人民网北京3月29日电 （王国菁）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委基础设施发展司一级巡视员任虹表示，这次疫情当中，民航业在货运以及客运方面暴露出一些短板。目前正在进行“十四五”规划一些重大问题的研究，国家发展改革委认真思考怎样补齐这一短板，不仅满足人民群众快速便捷出行的需要，而且在应对疫情及其他重大突发事件中，能提升航空运输综合保障能力。

任虹介绍，“十四五”规划的很多问题仍在研究当中，国家发展改革委初步考虑有以下四点：一是继续加快推进机场基础设施建设，一方面要加大世界级机场群、国际枢纽和区域枢纽的建设力度，另一方面也需要有序推进支线机场建设力度，期望能够构建一个覆盖广泛、结构优化、功能完善、集约环保的现代化机场体系。

二是下决心补齐这次疫情当中发现的短板。包括怎样建设航空货运枢纽，每个机场都有客运能力和货运能力，但我国机场货运能力利用率只有50%，所以首先研究怎么样把现有能力挖掘出来充分利用。其次，加大航空货运基础设施建设力度。

三是如何应对突发事件。在运输航空和通用航空两个板块，能够实现优势互补、共同发展，补齐通用航空发展的短板。因为通用航空在短途运输、城市应急、医疗救援等方面它独到优势。所以应促进通用航空和运输航空协同发展，来补齐短板。

四是各种运输方式应该协同发展。例如，航空货运把货物运到机场后，要考虑如何实现货物从机场到城市再到老百姓手中。在机场建设时，要注重和铁路、公路、水运一体化的协同发展，使旅客到达机场尽快回家，货物到达机场之后，尽快让老百姓收到。