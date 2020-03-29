国家发改委：我国首个货运机场最早2021年底投入运行

人民网北京3月29日电 （许心怡）29日，国务院联防联控机制就提升国际航空货运能力稳定供应链有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委基础设施发展司一级巡视员任虹表示，在湖北鄂州推进我国第一个货运机场建设，鄂州的功能定位是货运枢纽和客运支线机场，按照2030年完成货邮吞吐量330万吨进行规划设计，同时也积极引入社会资本入驻。这是我国第一个社会资本、企业进入机场的项目，同时也是我国第一个以货运功能为主的机场项目。鄂州机场已经在2019年下半年顺利开工建设，虽然受疫情影响有一些耽搁，但现在已经复工，预计在2021年底或者2022年初能够投入运行。

任虹介绍，我国机场经过近十年的建设，经历了非常大的发展，到2019年末，我国运输机场一共有235个。2019年完成的旅客吞吐量是13.5亿人次，同比上年增长6.9%，同期货邮吞吐量达到1710万吨，货邮吞吐量增长同比去年仅有2.1%，所以可以看出，我国货运增长的速度远比客运增长低很多，也就是我国航空货运正处于发展的初期阶段。

“在航空货运发展的这些机场当中，它们的集中度也非常高。比如货运量接近50%都是集中在北京、上海、广州这三大机场当中，如果从国际货运来看，北京、上海、广州和深圳、郑州五个大机场国际货运量集中了全国的90%。”任虹说，从这一点看，虽然货运量增长低迷，但它是相对比较集中的。我国承担货运机场的有两类，一类是北京、上海、广州这样的综合性机场，另一类是以货运功能为主的专用型机场，235个机场基本上是综合性机场，以货运功能为主的机场在我们国家还是零，处于起步阶段。所以，加快货运功能为主的机场建设也是我们面临的一个重要任务。”

任虹指出，随着这些年电子商务、快递物流的快速发展，我国航空货运机场也呈现了多元化、物流化和专业发展的态势，这对我国机场提出了很多更新更高的要求。特别是这次新冠肺炎以来，在航空货运方面也暴露出我国没有专业化航空货运的短板，也没有一个完整的航空货运机场的系统。“十三五”我国提出了加快货运为主的机场建设，把它列入“十三五”发展的重点内容。