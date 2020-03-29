疫情肆虐欧洲 多国延长“封城”期限

新冠肺炎疫情正在欧洲继续蔓延。据世界卫生组织最新统计，截至欧洲中部时间27日10时（北京时间27日17时），欧洲地区新冠肺炎累计病例数已超28万例，累计死亡约1.6万例。面对严峻形势，多国加强防控，延长“封城”期限。

在欧洲疫情最为严重的意大利，截至27日，累计病例达86498例，累计死亡9134例。意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗27日在新闻发布会上说，意大利“已看到确诊人数增长放缓的迹象”，意味着“迄今为止实施的相关隔离措施正在产生效果”。专家推测，意大利疫情可能已接近峰值。

其他欧洲国家疫情形势也不容乐观。截至27日，西班牙确诊64059例，死亡4858例；德国确诊42288例，死亡253例；法国确诊32964例，死亡1995例；英国确诊14543例，死亡759例；瑞士及列支敦士登确诊12161例，其中瑞士死亡197例。

面对快速蔓延的疫情，欧洲多个国家决定延长“封城”期限，加强防控。法国总理菲利普27日说，法国正处在新冠病毒流行的开始阶段，“传染病浪潮已淹没东部地区，并到达法兰西岛大区和上法兰西大区”。经法国总统马克龙批准，政府决定将3月31日到期的全国“禁足令”延长两周，至4月15日。

正居家隔离的德国总理默克尔26日晚举行一场语音新闻发布会说，现在还没有时间讨论放松德国的防控措施，“我们的新增感染比率仍然很高”。

比利时首相维尔梅斯27日在记者会上宣布，原定3月18日至4月5日的“封城”措施将延长两周至4月19日，“未来也可能再延长至5月3日”。她强调，现在首要任务是民众必须严格遵守政府的各项封禁措施，警察也会加强监管。“科学家们认为，当前新冠肺炎疫情远未得到控制。每个人都必须参与到与病毒的斗争中来，天气晴好的时候也要待在家里。”

匈牙利总理欧尔班27日宣布了限制民众出行的政令，自3月28日至4月11日，民众除购买生活必需品等几种情况外，严禁离开住所。匈牙利警方将与其他部门配合，保障政令的严格执行。

激增的病例使欧洲各国的医疗机构承受巨大压力，大批一线医护人员被感染。英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫27日在首相府举行的发布会上说，英国政府正在努力提升对抗疫一线工作人员的病毒检测能力。

法国医院联合会主席弗雷德里克·瓦莱图27日表示，法兰西岛大区的部分医院将在27日晚或28日达到饱和，呼吁将部分新冠肺炎患者转往疫情相对缓和的地区。

西班牙卫生部27日确认，目前全国已有超过9000多名医护人员感染，占总感染人数的14.7%。西班牙卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙说，这一数字与别的国家相比过高，这是眼下最令人忧心的问题所在。

立陶宛卫生部长韦雷加27日签署政令，在3月16日至4月13日全国实行隔离封锁期间，给在抗疫一线的医务工作者涨工资，上涨幅度为15%。

据新华社