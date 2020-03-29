国家卫健委：3月28日0—24时新增确诊病例45例 河南新增1例本土病例

人民网北京3月29日电（董童）国家卫生健委委于29日在官网发布的《截至3月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例45例，其中境外输入病例44例，本土病例1例（河南1例）；新增死亡病例5例（湖北5例）；新增疑似病例28例，其中境外输入病例27例，本土病例1例（甘肃1例）。当日新增治愈出院病例477例，解除医学观察的密切接触者1097人，重症病例减少179例。

情况显示，截至3月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2691例（其中重症病例742例），累计治愈出院病例75448例，累计死亡病例3300例，累计报告确诊病例81439例，现有疑似病例174例。累计追踪到密切接触者701884人，尚在医学观察的密切接触者18581人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例467例（武汉467例），新增死亡病例5例（武汉5例），现有确诊病例2054例（武汉2045例），其中重症病例710例（武汉706例）。累计治愈出院病例62565例（武汉45418例），累计死亡病例3182例（武汉2543例），累计确诊病例67801例（武汉50006例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

，新增报告境外输入确诊病例44例（广东8例，天津7例，上海7例，北京4例，辽宁3例，江苏3例，浙江3例，四川2例，山西1例，内蒙古1例，吉林1例，福建1例，江西1例，重庆1例，贵州1例）。截至3月28日24时，累计报告境外输入确诊病例693例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例902例：香港特别行政区582例（出院112例，死亡4例），澳门特别行政区37例（出院10例），台湾地区283例（出院30例，死亡2例）。