天津市：“明厨亮灶”全覆盖 智慧监管保障校园食品安全

为适应新时代加强学校食品安全与营养健康管理，推进健康中国建设的新要求，保障学生和教职工在校集中用餐的食品安全与营养健康，2019年天津市教委、天津市市场监督管理委员会和天津市卫健委采取了一系列措施，确保师生“舌尖上的安全”。

为确保校园食品安全各项工作的持续推进，天津市多部门联合出台了包括《关于开展2019年秋季学校食品安全专项监督检查工作的通知》、《天津市中小学校食堂管理办法》、《中小学学生餐营养指南》天津地方标准、《关于进一步推进我市学校食堂“明厨亮灶”建设工作的通知》等多个指导文件。

天津市教委联合天津市市场监督管理委员会成立多个食品安全检查组，共对228个区教育局和学校进行了明察暗访检查，共检查出各类问题1901项，移交驻地市场监管部门立案查处5起，关停学校食堂1处。天津市教委、天津市市场监管委、天津市公安局和天津市农委联合开展了“不忘初心、牢记使命”整治校园食品安全联合行动。先后组织开展食品安全自查13529户次，自查出食品安全问题或隐患17109个，更换原材料供应商121个、更换餐饮企业22家，发放“给学生家长一封信”141万余封，张贴校园食品安全联合整治行动宣传海报17554张，悬挂宣传条幅3487个，邀请学生家长参与校园食品安全管理工作2500余人次。

天津市市场监督管理委员会检查学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者17438户次，抽检1965件，约谈学校食品安全负责人997人次，责令改正304户，警告72户，立案查处食品安全违法行为102起，罚没款120余万元，取缔食品无证经营者206户，移送司法案件1件。天津市卫健委对学校周边食品安全状况制定了监测计划，重点关注既往存在风险隐患的食品类别。共监测学校周边商铺售卖的熟制米面制品53份，覆盖16个行政区。

为营造良好的宣传氛围，天津市教委组织所属学校开展了以“尚德守法 食品安全让生活更美好”为主题的食品安全宣传周活动，举办了首届校园食品安全校长论坛。开展食品卫生安全科普知识讲座、培训共计1300余场，累计播放宣传广告1400余次，组织学生代表深入食堂生产操作环节参观170余次。

为落实全市中小学和幼儿园相关负责人陪餐制度，天津市教委领导班子成员每月至少一次深入基层学校陪餐工作。截至2019年寒假前，天津市教委、天津市市场监管委共计组织3435名相关人员深入1450所次学校开展陪餐，及时发现并消除校园食品安全风险隐患482个。

为保证学生膳食营养搭配合理，解决菜谱制定不合理问题，天津市教委还于每周组织相关营养师，对各区教育局上报的中小学和幼儿园食谱进行营养成分分析，最终将每周最好的食谱发放给各区教育局学校参照使用。

天津市顺利完成2019年高校学生食堂大宗物资采购工作。共有24家经政府集中采购中标的供应商，向全市高校学生食堂供应面粉、大米、大豆油和猪肉等大宗物资，其他食材全部实现了学校统采。宝坻区、静海区对辖区中小学和幼儿园学生食堂原材料也进行了集中采购。

天津职业大学率先完成了包括主食加工、肉食加工和蔬菜清洗加工生产线的“中央厨房”建设。通过食材源头管控、集约化加工、推行自助就餐模式等举措，构建新型“智慧食堂”。同时，天津职业大学发挥高校公益性及服务社会功能，为周边5所中小学食堂提供半成品冷链配送。东丽区、和平区教育局积极学习先进管理经验，依托地方餐饮企业的“中央厨房”，为中小学食堂提供半成品冷链配送，解决了学校食堂面积小、粗细加工隐患多和自办食堂压力大等问题。

在推进校园“明厨亮灶”方面，天津市2434所大、中、小学校和幼儿园（含部分民办托幼点）学生食堂全部实现了“明厨亮灶”，其中西青区、宝坻区学校食堂 “明厨亮灶”能够让师生、家长和监管部门通过手机APP实时查看学校食堂食品加工的情况。

2020年，天津市将进一步压实学校食品安全主体责任，加强专业人员供给和培训，增强校园食品安全队伍力量。加强学校对学校食堂的投入力度，及时对食堂设施设备予以维护和提升，持续推动“明厨亮灶+互联网”智慧化监管模式。进一步加大食品检疫监测，对学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者提供的食品中卫生指标菌、致病菌进行监测，做好传染病预防和食源性疾病监测工作。（教育部供稿）