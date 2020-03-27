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国家气候中心专家周兵：2020年汛期气候状况总体偏差 涝重于旱

2020年03月27日15:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月27日电 （许晓华）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家气候中心气候服务首席专家周兵就2020年我国汛期气候情况进行了回应。

周兵介绍，根据国家气候中心气候监测的结果，3月25日广西等地出现了区域性暴雨，该地已经满足入汛标准，由此今年3月25日开启了华南前汛期进程，入汛时间较常年（4月6日）偏早12天。中国气象局联合水利部在3月23日到24日，组织多家单位进行气候趋势会商，预计今年汛期（5-9月），我国气候状况总体偏差，降水呈现南北多、中间少的分布特征，涝重于旱，全国大部气温偏高，黄淮西部、江淮、江汉、江南北部等地可能出现高温热浪。在西北太平洋和南海海域生成的台风个数较常年略偏多，登陆我国的台风个数略偏多，强度偏强。因此，需要加强暴雨洪涝、干旱、台风、高温热浪、强对流等气象灾害的综合防御。

“气象系统极其复杂，包括大气圈、冰雪圈、生物圈、水圈和岩石圈等五大圈层，有诸多因素影响到气候预测效果。中国气象局还将根据大气环流演变状况适时进一步开展气候趋势的滚动会商。” 周兵表示。

(责编：刘卿、李栋)


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