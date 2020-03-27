巴士管家赋能交通防疫 助力企业复工复产

日前，互联网+公路客运综合出行服务平台巴士管家利用自身研发能力，推出复工企业返程人员运输需求服务平台、订阅客运复班提醒、公共交通乘车实名登记等服务，助力企业复工复产交通组合拳，携手客运合作企业共同做好复工人员返程精准运输及员工上下班通勤保障。

据了解，“复工企业返苏人员运输需求服务平台”为复工企业将来源地相对集中的员工，提供“点到点”、“站到站”的定制包车运输服务。依托出发站、到达站、企业三个节点，减少中间换乘环节，降低员工返程途中的感染风险。服务平台涵盖乘客个人通讯信息及健康申报登记，为员工一人一档建立在线档案，确保返程人员信息可及时追溯。该平台已于2月10日在苏州投入使用。目前，巴士管家已携手苏汽集团为莱克电气、龙腾特钢等复工企业提供了返程人员精准运输服务，帮助企业员工顺利返苏。

巴士管家工作人员介绍，为给复工返校旅客提供更多便利和保障，该公司针对全国汽车、火车、航空客运复班信息繁杂、无法清晰及时获取问题，加速迭代了“客运停复班实时查询和复班提醒预约系统”。旅客可按照省份、城市、公共交通类别、停班、复班进行定向检索，“复班线路直链购票”功能，更简化了旅客的购票流程。此外，对于有出行需求但班次暂未恢复的旅客，可通过“预约复班提醒”根据个人出发地、目的地进行线路订阅提醒，该线路班次恢复后将以短信形式第一时间告知旅客。

此外，该工作人员还表示，为保障企业员工上下班通勤问题,“乘车实名登记系统”也已上线。该系统支持长途大巴、出租车、网约车、公交、地铁等多种交通出行场景。乘客只需使用微信扫一扫识别二维码，即进入实名登记小程序，“一键授权”即可自动导入乘客有效联系方式完成登记。通过“一车一码”、“一人一信息”的方式，做到数据关联、精准溯源、实时追踪，可提升交通防疫工作效率。目前，该系统已率先在太仓市公交、出租汽车投入使用。

巴士管家相关负责人表示，用户通过该平台可满足汽车、火车、航空、定制客运、出租车、网约车等城际与市内一站式交通服务，乘车实名登记系统可进一步强化乘客全流程的出行信息追溯，后续也将服务于更多城市的交通防疫工作。此外，为解决逐渐增多的复工企业员工上下班问题，还将利用在定制公交上的研发和运营经验，赋能各地公交服务，筹备上线定制公交服务，为复工员工提供点对点的复工通勤专线。在服务时间、线路走向、发车频次等方面根据企业需求定制，提供完善的通勤服务方案，进一步助力企业复工复产。