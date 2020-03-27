线上服务热 田间备耕忙

兰西镇科研村正在组织秸秆离田作业。

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兰河乡长红村农民在手机上签订土地托管合同。

蓝 轩摄

3月24日一早，黑龙江兰西县双太村经济合作社理事长欧阳双铁来到村民王庆河家里，商量起土地托管的事。

“庆河，今年有啥打算？”

“肯定是托管好嘛！去年交给咱合作社，多省心，一年纯挣两万五千块。快来教教我，今年的手续咋办？”

下载“裕农宝”APP，输入姓名、身份证号，实名认证，刷脸注册……在欧阳双铁这个“明白人”指点下，王庆河很快完成了线上注册，把自家37亩地托管给合作社，他激动地说：“这下可保险了！”

黑土地上备耕忙。在兰西，勤劳的农民又开始筹谋新一年的农事。今年春耕地咋种？买农资的钱哪来？技术指导谁来教？兰西县一手抓疫情防控，一手抓科技春耕，发挥线上服务作用，让这些农民关心的问题有了答案。

土地有了“新管家”，农民种上放心田

在兰西县临江镇民河村，村民李洪福今年种地换了个种法：他和伟河现代农机专业合作社签了托管协议，自家的130亩地，每亩交320元托管费，从种到收都由合作社负责，他到秋天等着收粮就行。

李洪福之所以下定决心，是因为看中了合作社的实力。“自己种地，一亩成本至少380元，还不算自己出的工。”他给记者算起了账：合作社用的是大农机，精量播种、集中喷药，同等地块不仅成本低，产量还能高出100多斤。“防疫不误春耕，咱农民轻松种地，省力又省钱！”

“土地托管”是兰西县近年兴起的新型农业生产社会化服务方式。“作为省里的项目试点县，兰西形成了涵盖产前、产中、产后各环节的托管服务体系。”兰西县委常委、副县长朱华生介绍，去年全县托管服务达到61.5万亩，其中全程托管服务面积达到18.35万亩，服务1.1万农户。

为了发挥好土地托管的作用，今年兰西县开发了农业生产托管服务平台。“裕农宝”APP，就是专门针对土地托管线上签约设计的软件。县经管站站长邢海民介绍：“农户通过手机注册，就可以和农业社会化服务组织网上对接，不见面就能签托管合同，不出门就能把地种好。”

“农业生产托管服务，有效解决了‘谁来种地’问题，实现了家庭经营基础上的适度规模经营，符合我国农业现代化的发展方向。”黑龙江省社会科学研究院农业和农村发展研究所研究员赵勤认为，未来应进一步探索在农村集体经济组织中发展托管，根据带动小农户参与生产的程度，给予适当的政策扶持，同时加大监管力度，加强风险防控。

今春以来，兰西县村集体经济合作社、农机合作社等新型经营主体达成50万亩的托管服务意向。统一集中服务，实现了规模经营，更多的村民从土地中解放出来，有的外出打工，有的在家搞起养殖。

种地不用操心，李洪福在周边养殖场找到了新营生：“来钱门路多了，今后的日子肯定越过越红火！”

贷款网上办，春耕资金不犯难

春耕在即，眼看乡亲们忙着备农资、买服务，双太村村民宋立彬却犯了难：“这些年身体不好，看病花了不少钱，咱家的地也想托管，可托管费从哪来呢？”

为了解决春耕资金难题，今年春节过后，兰西县推出一款“土地托管贷”的农村金融产品。“县里与建设银行合作，对农村金融产品进行升级，创新实施托管快贷，针对土地托管的农户，通过线上网络贷款的办法，解决了农业生产的资金问题。”朱华生说。这款金融产品操作简便，托管农户通过手机APP直接进行线上申请，建行根据签约的合同面积和服务价格，一次性放款，随借随还。

“交了托管费，放不放心，合作社种不好咋办？”不少农民对土地托管有顾虑。以瑞丰玉米种植合作社为例，去年全程托管9万亩，托管资金达3000万元。

“为确保托管资金安全，合作社在银行开立资金监管账户。”中国建设银行兰西支行行长张涛说，“农户以刷卡或移动支付的方式缴纳，账户资金采取授权支付方式，保障了资金安全。”

制度监管最可靠。兰西县制定《农业生产服务质量监测制度》，明确农业托管服务范围、收费标准、服务价格、质量标准等，为后续监管提供保障。对玉米、大豆、水稻耕种收逐一明确作业标准，确保托管服务有据可依；每项托管作业完成后，托管服务组织、服务对象、乡镇和县农村经管机构都要签字确认。截至3月15日，兰西县1326户农户线上申请土地托管贷，涉及6.68万亩地。

“在我们这儿，全程托管价格比村民自家种地每亩要便宜40元，提供的服务项目更全，包括防病虫害、免耕种植等。”在兰河乡瑞丰玉米种植合作社理事长杜亚东看来，由合作社托管种的地不仅产量高、质量好，还保护了生态环境，推动了绿色有机种植，更符合农业发展方向。

“多亏了这个好政策，今年的托管费不用愁了。”宋立彬的申请直接进入建设银行数据库，审核后就可放贷。“种地不愁，收成有保障，日子越来越有盼头喽。”

农资农技网上订，节本增效有保障

“老师，稻瘟病怎么防治啊？”“今年该怎么选种子呢？”“今天的课收获很大，感谢老师分享！”在兰西县政府组织的微信交流群中，农技专家和农民、托管服务组织负责人聊得火热。

这样的线上培训，杜亚东参加了不少。“合作社托管土地的主要优势就在农业技术上，测土配方施肥、防病虫害都需要技术支持。往常，农技员现场指导解决备耕问题，今年受疫情影响，原本担心缺少技术指导跟不上，目前来看线上培训效果也是杠杠的！”

为了不误农时，疫情期间，兰西县政府通过网络开展一系列线上培训，同时组织全县15个乡镇农业生产托管服务组织负责人进行培训，实现了快速培训、熟练使用。

往年立春后，黑土地上的农民就开始到农资销售点采购种子、化肥了。今年备耕期间不一样，线下农资销售点里静悄悄，线上却火热得很。“春节前我就订购了一批化肥，这些天又和中化集团对接上了，有大型农资企业保驾，今年春耕更踏实了！”杜亚东说。

中化现代农业（黑龙江）有限公司总经理李贺说，公司在兰西建立了技术服务中心，为托管服务组织提供技术支持，尤其是农资方面在兰西有仓储，通过网络形成了农户、合作社到企业的服务体系。

在政府推动下，供销社、农机、保险、银行等部门各司其职，参与到托管服务工作之中。以“托管自愿、有偿服务、互利共赢”为原则，兰西通过市场化机制把小农户联结起来，今年全县托管50万亩土地，通过农资集中采购将节省2000万元。

人勤春来早。“在春耕备耕的关键时节，推广线上服务，有利于促进农业生产托管服务健康发展，转变农业发展方式，实现生产要素合理配置，推动小生产与现代农业有机衔接，加快农业现代化进程。”黑龙江省委常委、副省长王永康表示。

《 人民日报 》（ 2020年03月27日 18 版）