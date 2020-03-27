北京如何织密入境安全防线

在北京，防止境外疫情输入有“三道防线”：海关检疫、入境后隔离观察14天、出现症状后送至定点医疗机构。中国疾控中心研究员吴尊友在此前的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，目前输入病例已基本堵在前两道防线上。

3月10日，中国国际展览中心新馆（以下简称“新国展”）启用作为首都机场入境北京旅客的转运集散地，全国各省（区市）、北京市各区都在此设立转运点，分别接洽入境人员并将旅客转送至集中观察点，形成境外入京人员的闭环管理。

近日，记者实地探访北京新国展和入境人员集中观察酒店，了解入境防线如何筑牢。

一句“欢迎回家”，一个爱心包

新国展集散点总体布局为“两厅一区”，入境旅客从首都国际机场T3航站楼D区抵达后经过健康筛查，乘坐大巴来到集散点的北门落客区，返京旅客进入中厅登记，返回各省（区市)的旅客到西厅登记，由各地分流转送。

3月25日16时左右，新国展来了一批从加拿大温哥华返回的入境旅客。记者在这里看到，工作人员教等候登记的小朋友使用消毒液，返回湖北武汉的旅客从登记区取了一张画有中国地图的小贴纸，贴在了自己的行李包上。

留学生蔡一鸣坐在山东省登记区前等待菏泽市的转送车辆，10小时的国际长途飞行令他疲惫不堪。他告诉记者，为了减少感染风险，一路上他不吃不喝不上厕所，一直戴着N95口罩和护目镜。3月24日15时，他到达沈阳后在一家酒店隔离，当晚接受核酸检测，25日早上被告知可以返京，便搭乘免费航班回到北京。

“欢迎您回家！”这是旅客到达新国展听到的第一句话。当老乡们听到江西省登记处工作人员方毓华说完这句话时，有的愣住没吱声，有的眼眶里一下子噙满了泪水。

江西为入境老乡准备了一份爱心包。方毓华介绍，最早的爱心包里只有口罩、湿巾和江西省驻京办的联系卡。后来他们发现，不少旅客到达后会问是否有食物，表示已经饿得受不了了。很快，爱心包里加入了牛奶、小面包，还有南昌本地生产的猴头菇饼干。如果有旅客需要，还能在这里领取到卫生巾等用品。

登记提速，平均一小时接收转送

电子化、无接触，让浙江省入境人员的登记过程更加安全高效。浙江的工作人员将二维码印在纸上，入境人员用手机“扫一扫”，输入的航班、体温等基本信息就能实时同步到浙江省内转运组，方便一对一地开展后续环节服务。

北京市西城区的个人“台账”也大大提高了登记效率。西城区司法局副局长周兆鹏介绍，以前旅客进京，工作人员需和社区联系核实。现在，社区提前和旅客沟通，与集散点登记处对接拟进京人员的“台账”，15分钟内就可以完成名单上旅客的转送工作，时间比以前节省了半小时。

下午和夜晚是航班密集落地的时段。新国展集散点指挥部的相关负责人算过，从走下机场大巴到转运离开，旅客在新国展停留的时间平均为1小时左右。

蔡一鸣等得稍久了些。山东省驻京办事处工作人员解释：转运车辆由省内各地负责，每个时段有多少人返回何地都是未知数，只能随机应变安排。上午客流量稍大，蔡一鸣乘坐的这辆转运车的司机对北京路线不太熟，跑错了路。

在紧邻落客区的一处显眼位置，还有30名来自北京科技大学的95后志愿者，他们给外籍旅客提供英语、日语等翻译服务。如果有情绪不稳定的外籍人士，他们不仅要及时安抚，还要跟目的地工作人员做好对接工作。

点对点交接 打造安全闭环

截至3月24日24时，新国展集散点已累计登记转运42405人，高峰时，一天中转运入境旅客、工作人员等各类人员最多达到1万余人。新国展集散点指挥部相关负责人说：“原来工作人员基本上24小时连轴转，头一天的航班还未分流转运完毕，第二天的航班已经到达。”

这种情况现在已得到缓解。自3月23日起，天津、石家庄、太原等12个城市作为第一入境点分担了首都机场的压力，新国展集散点的日流量从高峰时的约5000人降到了现在的2000人。

对于“第二道防线”的最新政策是，3月25日零时起，所有从北京口岸入境的人员不分目的地，全部就地集中隔离观察，全部做核酸检测。上述负责人表示，每一个环节点对点的任务交接，实现了安全的闭环管理。工作人员转送入境旅客到集中观察点后，会对70岁以上的老人、14岁以下的未成年人、孕产妇，以及患有基础病的人员优先进行核酸检测，他们中检测结果为阴性的可送至社区居家观察。

以北京市顺义区为例，该区文化和旅游局副局长王辉介绍，截至3月24日12时，4家顺义区入境集中观察酒店共接待461人，其中外籍人士105人。除了日健康监测外，属地社区工作人员每天会来电慰问，如果隔离人员有慢性病用药需求，也可以帮助购买简单的药品并送至门口。

3月13日开放的顺义区第一家集中观察酒店已接待201位旅客，达到饱和。该酒店总经理表示，酒店增加了8辆食物保温车，制定了多元化餐饮，保证大家吃上热乎可口的饭菜。他们还给客人提供“七送”服务：送生活用品、祝福卡片、鲜花、水果、糕点、影片及健康体操视频。工作人员说，希望他们虽在室内，依然能与我们共享门外的春暖花开。

本报北京3月26日电

中青报·中青网见习记者 张艺 来源：中国青年报