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国家卫健委：3月26日0—24时新增确诊病例55例 其中本土病例1例

2020年03月27日08:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月27日电（董童）国家卫生健康委于27日在官网发布的《截至3月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例55例，其中境外输入病例54例，本土病例1例（浙江1例）；新增死亡病例5例（湖北5例）；新增疑似病例49例。当日新增治愈出院病例537例，解除医学观察的密切接触者837人，重症病例减少201例。

情况显示，截至3月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例3460例（其中重症病例1034例），累计治愈出院病例74588例，累计死亡病例3292例，累计报告确诊病例81340例，现有疑似病例189例。累计追踪到密切接触者697470人，尚在医学观察的密切接触者16005人。

湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例530例（武汉523例），新增死亡病例5例（武汉4例），现有确诊病例2896例（武汉2880例），其中重症病例999例（武汉995例）。累计治愈出院病例61731例（武汉44591例），累计死亡病例3174例（武汉2535例），累计确诊病例67801例（武汉50006例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

3月26日0—24时，新增报告境外输入确诊病例54例（上海17例，广东12例，北京4例，天津4例，内蒙古3例，浙江3例，福建3例，山东2例，云南2例，辽宁1例，江苏1例，四川1例，陕西1例）。截至3月26日24时，累计报告境外输入确诊病例595例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例738例：香港特别行政区453例（出院110例，死亡4例），澳门特别行政区33例（出院10例），台湾地区252例（出院29例，死亡2例）。

(责编：董童、杨迪)


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