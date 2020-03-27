湖北返京人员集中观察费用由个人负担

3月25日，首批800余名由铁路离开湖北的返京人员全部顺利抵京。其中居家观察720人，集中观察109人。3月26日，北京市召开新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会，北京市重点站区管委会副主任毛军表示，居家观察和集中观察的费用均由个人负担，接转车辆的费用由政府承担。返京人员统一由各区集中接站，安排车辆护送至各区的集中分散点，再由分散点直接护送到社区，并办理相关进入社区的手续。

“今天，将从黄石北、十堰东发出两列高铁，分别是： G4834次、G488次，预计713人。明天，将增加1条线路，为G4822次，从恩施始发，途经宜昌、荆州、潜江等站。”毛军介绍。

按照部署，北京已启动14日内第三地入境经铁路进京人员的接转工作，在市内6个主要客运火车站设立场站指挥部和入境人员集中点。西站指挥部正在安全有序地组织滞留湖北的北京人员通过铁路和公路分批次返京。铁路返京人员将统一由各区安排专车送到居住地和集中观察点，实施14天观察。过程中，铁路设置专用站台，重点站区设置专用集结点、专用通道、专用停车场，实现点对点对接、全过程闭环管理，确保防疫工作安全。

毛军提示，搭乘专列返京人员，通过微信或支付宝搜索“京心相助”小程序，选择“返京服务”模块，填报个人信息，待相关健康情况审核通过后，可选择日期、车次、车站等信息，随行人员需与主行人同日期同车次同站点，并按短信提示付费，购票成功后，如需退票，请按铁路有关规定办理或咨询12306。非湖北地区人员无需填报。

通过自驾车返京的，请提前在“京心相助”小程序“返京服务”功能中如实填写本人及随行人员信息，审核通过后方可进京。经过公安检查站时，请配合民警工作。抵京后，第一时间向单位和居住地社区报告，并严格遵守北京疫情防控规定。非京牌车辆，须提前通过北京交警App办理进京证。（记者 陶凤 刘瀚琳 王晨婷）