广东珠海三灶镇一企业“跨界”生产百万口罩 保障当地复工复产

新冠肺炎疫情发生以来，口罩瞬间成为需求最为迫切的防疫物资。据了解，广东省珠海市三灶镇一家企业在疫情期间火线扩产，成功“跨界”生产医用口罩，为助力三灶复工复产发挥了重要作用。

位于三灶镇定家湾工业区，一直主营家用电器散热项目的珠海天达科技于今年2月成立了子公司——天达生物医药科技有限公司(以下简称“天达生物”)，拟生产防疫物资。

“涉足新的产业需要专业的硬件、软件支持，临时起意不可能一蹴而就。”天达生物负责人钟贵平介绍，早在2年前，就对企业扩产进行了发展规划，并利用一年多的时间组建技术团队，原本计划在2020年上半年正式运营投产。但由于今年新冠肺炎疫情来的十分突然，三灶镇乃至全国的防疫物资都异常短缺。天达生物于2月初火速召回技术团队和车间员工，在确保安全防疫的前提下开工，全体员工加班加点力保三灶本土口罩供应。随着生产线的提速磨合，企业生产口罩的供应量逐渐递增。截至目前，已达到日产6万只的产能，累计为三灶镇供应医用口罩近100万只。

“镇里在全省范围联系了很多防疫物资生产企业，但均未得到满意结果。”三灶人力资源和社会保障服务所工作人员介绍，疫情期间，企业口罩储备量成为了企业复工复产的硬件条件。“有了这‘百万口罩’，三灶复工复产的‘底气’也足了不少。”该工作人员表示。

据天达生物工作人员介绍，在实际生产中，天达生物发现目前国内口罩机存在不足。于是针对产品精细化和生产高效化的需求，迅速组织科研人员技术攻关，自主研发出儿童口罩机和全自动一托三平面口罩机，目前这两款口罩机已经完成，进入到最后的试验调试阶段。除医用口罩外，消毒喷雾、免洗消毒液和测温仪等防疫物资也是天达生物在疫情期间生产的重要产品。下一步，该企业将深化医疗器械和相关耗材地研发，进一步扩大产品门类。

“新冠疫情凸显了生物医药产业的重要性。其实从本质上来看，除了应急、救援等重要节点，人们日常健康状态的维系上它也必不可少。无论从国家政策导向还是三灶产业布局上都可以看出，生物医药产业是常态化的朝阳产业。”钟贵平说。