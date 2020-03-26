无论如何都应长久铭记防疫共识

近日，有临床研究报告了部分出院后检测又恢复阳性的案例，有观点认为，新冠肺炎有可能长期化。对此，多位专家指出，目前没有明显证据支持这种猜测，但对于康复患者应加强长期监测，密切关注可能的变化。更要警惕新冠肺炎变成季节性传染病，在秋冬季再度来袭的可能。（3月25日《北京青年报》）

这场突然而至的新冠肺炎疫情，堪称新中国成立以来，在我国发生传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。经过举国上下艰苦努力，目前全国疫情防控已经走出最困难、最艰巨的阶段。随着疫情防控向“外防输入、内防反弹”的关键节点转移，公众也开始担忧疫情的蔓延有可能长期化。面对公众忧虑，不少专家明确给出疫情不会长期蔓延的科学结论，无疑让公众对打赢疫情阻击战吃下了“定心丸”。

在应对疫情这场大考中，我们付出了“封城”“禁行”和数以千计生命消逝的沉重代价，也收获了众多弥足珍贵的防疫共识。在不应忘记曾经的伤痛之余，我们还要痛定思痛地把战“疫”中形成的诸多有益共识铭记于心，并将其作为未雨绸缪应对疫情的经验法宝，切实予以传承和弘扬。

“风起于清蘋之末，浪成于微澜之间”，尽管疫情的暴发有一定偶然性，但偶然概率的出现也与人类的陋习有着必然联系。这其中，滥食野味无疑是诱发疫情的首要因素。有研究表明，80％的野生动物都是各种传染性病毒的宿主，人类滥食野味会最大程度引发公共卫生突发事件。此次暴发的新冠肺炎疫情，再次让公众对滥食野味的严重后果有了更深认识，并形成了全面禁食野味是有效防止疫情暴发的共识。全国人大常委会亦及时通过了全面禁食野生动物的决定，为根治滥食野味的陋习提供了有力立法保障。作为有理性的个体，我们更应牢记禁食野味的共识，自觉以主动积极的作为推进依法禁食野味，从源头上筑牢疫情的“防火墙”。

“聚沙能成塔，细流能汇江河”，虽然疫情的暴发某种程度上属于“天灾”，但人类不文明陋习的累积，则是导致疫情扩散和蔓延的“人祸”。不期而遇的新冠肺炎疫情，无疑给公众上了一堂规范自身文明行为的防疫课。少外出、出门戴口罩、打喷嚏捂鼻子、勤洗手等基本常识，已为公众广泛接受。对于这些行之有效的防疫共识，我们更应该铭刻于心，主动自觉地将其作为规范自身不文明行为的指南和准则，促使其真正成为既保护自身健康安全又保护他人健康安全的有力利器。

敬畏并遵守规则，才能“我好你好他好”。来势汹汹的新冠肺炎疫情，在考验命运共同体每个成员能否同心戮力阻击疫情的态度同时，也让公众初步形成了为维护公共利益、须适当让渡自身权利、敬畏并遵守规则的共识。对这种从战“疫”实践中淬炼出来的宝贵共识，我们更要常怀敬畏之心，坚定不移将其熔铸于日常生活的每一个环节，确保疫情再度来袭时，有从容应对的底气和自信。

当前，打赢疫情阻击总体战的曙光已经初现，无论新冠肺炎会不会长期化，面对其有可能卷土重来的隐忧，我们都要深刻反思和总结其中的经验教训，并对这些用沉重代价换来的共识始终铭记于心。这是阻击疫情的应有正确“姿势”，必须入脑入心，须臾不得淡忘。漫画/陈彬