禁食“野味”，这次动真格了

2月24日，十三届全国人大常委会第十六次会议表决通过了《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》（以下简称《决定》），自公布之日起正式生效。

据俄罗斯卫星通讯社报道，《决定》在野生动物保护法的基础上，以全面禁止食用野生动物为导向，扩大法律调整范围，确立了全面禁止食用野生动物的制度。对违反现行法律规定的，要在现行法律基础上加重处罚，以体现更加严格的管理和严厉打击。

路透社报道回顾了2月3日中央政治局常委会会议上习近平总书记的讲话：“我们早就认识到，食用野生动物风险很大，但‘野味产业’依然规模庞大，对公共卫生安全构成了重大隐患。再也不能无动于衷了！”

全国人大常委会会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》是一个“紧急决定”。首先，是要控制公共卫生的风险。当前我们面对的疫情，其病原源于野生动物，疾病的传播难以排除与野生动物的非法贸易和滥食行为的直接关系。其次，是加强生态系统保护的举措。近些年来生物多样性不断遭到破坏，野生动物的非法消费是原因之一。生物多样性的丧失导致生态系统稳定性下降，对人类本身的生存也会带来负面的影响。在这样的背景下，通过法律制度的形式加以禁止、规范和引导是很有必要的。

从SARS到禽流感，从鼠疫到新冠肺炎，近些年，新的流行性疾病与野生动物密切相关。这给了我们一个重要的警示，即人类需要重新反思和构建与野生动物的关系，不能再随意逾越与野生动物的界限，包括非法占据野生动物的栖息地和非法野生动物贸易。此外，在野生动物贸易链条中，从捕猎、运输到市场等一系列过程中把不同种的、原本生活环境不相关的野生动物聚集在狭小脏乱的空间里，都会增加病毒在种间传播的风险。

目前，全球都在保护生物多样性，打击非法野生动物贸易，但这项工作面临诸多困难，非法野生动物贸易的背后也有着复杂的贸易链条。因此，全面禁止非法野生动物交易的一个关键就是减少消费，教育消费者不要去滥食野生动物，从源头上控制需求，这也是《决定》关注的一个重点。《决定》中将滥食野生动物定义为“陋习”，是因为在我国，人们对蛋白质的基本生存需求已经不需要从野生动物那里获得，食用野生动物实际上是奢侈消费。因此，在打击相关违法贸易的同时，重视对消费者的教育和引导也同样重要，只有革除这种陋习，才能从源头上切断非法野生动物的贸易链条。

当前全国上下抗击疫情，就是一个教育契机。越来越多的人意识到滥食野生动物的危害，逐渐形成公众意见，对非法野生动物贸易产生了一定社会压力，这是好的现象。但也要警惕疫情结束后公众意见的消退。因此，疫情结束之后的持续教育非常重要，包括社会教育和学校教育，促进消费者树立科学的、合理的消费观念，构建健康生活习惯和文明理念，才是解决问题的根本之道。

《决定》为今后野生动物保护法修订和完善具有导向的作用。一直以来，禁止非法野生动物贸易在全世界范围内都是难题，这一次，中国政府显示出的决心让全世界提振了信心。尽管很难，仍要迎难而上，迈出的这一步是非常值得称赞的。

接下来，就是相关法律的修订和完善，几个方面是发力的重点。一是扩大野生动物的保护范围；二是明确野生动物利用的合法与非法边界，加大对违法行为的惩处力度，提高违法犯罪的成本，起到威慑作用；三是完善相关配套法律法规，《国家重点保护野生动物名录》亟须更新，野生动物检疫方面的规范和管理条例亟待出台；四是公众知情、参与和监督的权利，也应当受到法律保障。

（李治宏采访整理）