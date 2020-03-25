安徽省打出组合拳摘下“小眼镜” 近视率下降3.6个百分点

为降低青少年近视率，安徽省全面推进综合防控儿童青少年近视工作于2019年取得了积极成效。据了解，全省各学段近视率较2018年均呈下降趋势，整体下降3.63个百分点。一年来，安徽省提高政治站位，牢固树立健康第一的教育理念，加强组织领导，系统实施视力健康教育、阳光体育运动、减轻过重学业负担、教室光环境达标、视力健康综合干预、家校联动等6大工程，全面推进综合防控儿童青少年近视工作，形成了党委政府统一领导、有关部门密切配合、全社会共同参与的良好局面。安徽省打出了一套“组合拳”。

建机制，加强近视防控组织领导。安徽省委、省政府高度重视，召开专题会议研究部署，安徽省政府与教育部、国家卫生健康委签署《全面加强儿童青少年近视防控工作责任书》，安徽省政协就近视防控召开月度专题协商会。安徽省教育厅等八部门在全国较早出台《综合防控儿童青少年近视工作实施方案》并明确重点任务分工。建立全省综合防控儿童青少年近视工作联席会议制度，将儿童青少年近视防控工作指标纳入安徽省政府对市政府目标管理绩效考核，层层压实主体责任，凝聚了防控工作合力。

重引导，全面开展视力健康教育。安徽省教育厅会同省卫生健康委组建综合防控儿童青少年近视专家宣讲团，赴各地开展专题宣讲。加强学校卫生健康教育，利用健康教育相关课程资源，支持鼓励学生成立健康教育社团，教育学生养成良好的用眼习惯和健康习惯。加大健康教育教师培养培训力度，完善校医、保健教师和健康教育教师职称评审政策，对眼科校医在职称评审方面给予政策倾斜。结合全国爱眼日等广泛开展视力健康教育活动，进学校、进社区、进家庭宣传视力健康知识，在全社会营造良好氛围。安徽省广播电视局组织开展近视防控公益广告作品征集，安徽卫视、安徽新闻综合广播、安徽农村广播等主流媒体制作播出《如何保护好孩子的眼睛》等一批科普节目和公益广告。

促锻炼，深化学生阳光体育运动。严格落实国家课程标准，强化学校体育，开齐开足体育与健康课，保证中小学生每天1小时校园体育活动，全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度。2019年，安徽省教育厅、安徽省体育局将学生体育联赛项目由5项拓展到12项，全省共有2.1万人次参加省级联赛。举办中小学大课间体育活动视频评选、青少年“未来之星”阳光体育大会等各类青少年体育活动737次、省级青少年体育比赛62项次，累计参与超过50万人次，其中16024人参加省级青少年体育冬夏令营培训。积极推动全省各类体育设施和体育场馆免费向青少年开放，进一步增加适合儿童青少年户外活动和体育锻炼的场地设施。

严监管，减轻学生过重学业负担。安徽省政府办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的实施意见》，安徽省教育厅等部门出台《减轻中小学生过重学业负担实施方案》，印发《安徽省校外培训机构设置标准（试行）》《关于进一步做好中小学校课后服务工作的通知》等，建立健全全省学生减负政策体系。严格依据国家课程方案和课程标准组织安排教学活动，实行“零起点”正常教学，进一步提高课堂教学质量，科学布置作业，全面推进考试招生制度改革，改革评价方式。将学生减负工作纳入对市县政府履行教育职责评价内容，结合明察暗访、专项督导、定期通报等，建立起全方位、经常化的督查机制。

抓提升，改善学校采光照明条件。各地积极改善学校教育教学条件，严格按照普通中小学校、中等职业学校建设标准，落实教室、宿舍、图书馆（阅览室）等采光和照明要求。在中小学校开展“智慧照明”试点，全面更换使用利于视力健康的照明设备，优化教室采光环境，提供符合用眼卫生要求的学习环境，为中小学生配备符合标准的可调节课桌椅和其他近视防控相关设施和用具。各地新建教室采光照明亮度全部符合要求，原有教室经过条件改善，采光照明条件也基本达到要求。有关部门对678家托幼机构、489家校外培训机构开展采光照明条件“双随机”抽检，对189家眼镜制配场所要求限期整改。

早预防，家校联动实施综合干预。安徽省教育厅联合省卫生健康委成立省中小学生视力健康管理中心和省儿童青少年近视防控中心，出台《学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》，建设覆盖全省的儿童青少年近视防控监测网络。全面开展0-6岁儿童眼保健和视力检查，建立完善儿童视力健康档案，在入学时完整、准确、及时移交教育部门，做到近视早发现、早干预。进一步增强家长以身作则、主动参与的意识，通过家长委员会、家长学校等平台，引导家长督促孩子科学用眼，积极进行户外活动和体育锻炼，实现防控工作“全时段”覆盖。（教育部供稿）