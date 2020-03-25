国家卫健委：湖北除武汉以外地区解除离鄂通道管控 有序恢复对外交通

人民网北京3月25日电 （许晓华）25日，国务院联防联控机制就新一代信息技术助力疫情防控、复工复产和中小企业发展有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，3月24日，我国内地无新增本土确诊和疑似病例。今天起，湖北除武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通。

3月24日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例47例，新增疑似病例33例，均为境外输入病例；当日新增死亡病例4例，治愈出院病例491例，解除医学观察的密切接触者1215人，重症病例减少174例。

截至3月24日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例4287例，其中重症病例1399例；累计治愈出院病例73650例，累计死亡病例3281例，累计报告确诊病例81218例，现有疑似病例134例。累计追踪到密切接触者693223人，尚在医学观察的密切接触者13356人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。新增治愈出院病例487例，其中武汉472例；新增死亡病例3例，其中武汉2例；现有确诊病例3828例，其中武汉3794例；这里面重症病例1368例，其中武汉1358例。累计治愈出院病例60810例，其中武汉43686例；累计死亡病例3163例，其中武汉2526例；累计确诊病例67801例，其中武汉50006例。

3月24日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例47例，其中上海19例，北京5例，广东5例，天津4例，福建4例，内蒙古2例，江苏2例，四川2例，吉林、浙江、山东、陕西各1例。截至3月24日24时，累计报告境外输入确诊病例474例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例628例，其中香港特别行政区386例，澳门特别行政区26例，台湾地区216例。

3月24日，我国内地无新增本土确诊和疑似病例。今天起，湖北除武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通。另据世卫组织最新通报，当日全球新增确诊病例近4万人。随着各地进一步复工复产，人员流动增加，要毫不放松疫情防控，把“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的措施落实到位，严防境外疫情输入和境内疫情反弹。