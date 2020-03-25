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感染新冠肺炎医务人员康复关怀行动在武汉启动

2020年03月25日11:07 来源：北京日报

据新华社武汉3月24日电（记者 李鹏翔 李伟）24日，由中国工程院与腾讯公益慈善基金会倡议发起，华中科技大学附属协和医院牵头实施的感染新冠肺炎医务人员康复关怀行动在武汉正式启动。

这场战疫中牺牲和感染的医务人员为我国新冠肺炎疫情救治防控做出了巨大贡献，他们的牺牲精神和顽强拼搏精神令人敬佩，必将在历史上留下深深的印记。中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳说，实施康复关怀行动将积累新冠肺炎康复跟踪研究方面的经验，为长期防疫提供科学决策依据。医护人员是在此次抗疫工作中最英勇的战士，对他们中受感染者的救助和照顾体现了国家和人民对他们的尊重和关怀。

中国工程院院士张伯礼在主持启动仪式上介绍，此次康复关怀行动将为被感染医务人员提供系统和全面支持，包括对他们的生理和心理状况进行随访观察和研究，根据评估结果对有需要者提供中西医结合康复干预。

中国工程院副院长王辰院士说，打造院士团队，为感染的医务人员提供一对一或多对一的康复指导、医学关怀及职业发展提升，中国工程院有责任从学术的高度和深度上对受感染医务人员的健康进行评估。

据悉，腾讯公益慈善基金向中国工程院捐赠3000万元，用于支持此次康复关怀行动以及与疫情防控相关的科研。此前，腾讯基金会设立15亿元战“疫”基金，用于对抗疫一线的物资和技术支援、对医务和志愿者等抗疫工作者的保障和关爱、对医疗和公共卫生科研的长期支持等。

(责编：李轶群、许晓华)


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