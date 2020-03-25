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加速运走脂肪 这种蛋白能帮肝脏“减肥”

2020年03月25日08:31 来源：科技日报

人的肝脏中，有一种“脂肪搬运工”——极低密度脂蛋白。它能够把肝脏中的脂肪“运走”并分泌到血液中去，减少脂肪在肝脏中的积累，从而降低脂肪肝的发生概率。近日，南京医科大学基础医学院李仲教授课题组的一项研究发现，肝脏细胞中存在着一种承担脂肪分泌“加速器”功能的蛋白——PNPLA7，它可以促进肝脏极低密度脂蛋白的分泌，减少脂肪在肝脏的积累，该成果日前在国际期刊《肝脏病学》发表。

如今，营养过剩引起的非酒精性脂肪肝病已经成为一种全球流行性疾病。如何有效预防和治疗该类疾病，已成为全球面临的挑战。

南京医科大学基础医学院李仲教授课题组在人群研究中发现，PNPLA7蛋白的表达水平和血脂水平呈正相关关系。他们以肝脏细胞中缺失“加速器”蛋白的小鼠为研究对象，给它们喂养高脂饲料，小鼠会出现严重的脂肪肝，但是血脂水平明显降低的特征。

研究人员证实，PNPLA7蛋白缺失后，小鼠肝脏极低密度脂蛋白的分泌受到显著抑制，导致肝脏脂质堆积，并降低血脂水平。

更有意义的是，在肝脏细胞中过表达“加速器”蛋白后，能够明显促进极低密度脂蛋白的分泌，减轻肝细胞脂肪积累。

“我们的研究首次发现PNPLA7蛋白可促进肝脏极低密度脂蛋白的分泌，它在肝脏脂肪分泌过程中扮演着类似‘加速器’的角色。虽然在日常状态下默默无闻，但是当机体处于脂肪肝或者饥饿状态时，它就被高表达、促进极低密度脂蛋白分泌，将脂质从肝脏中运输出去，维持肝脏脂质代谢平衡。”李仲说，该项研究为防治脂肪肝、高脂血症及相关代谢疾病提供了新的靶点和依据。

（金凤 通讯员张许）

(责编：许晓华、李轶群)


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