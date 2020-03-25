“向海外传递咱中华儿女的善意！”

3月18日，希腊华侨华人总商会与北京温州企业商会共同发起的“驰援希腊”捐赠活动现场。

（希腊华侨华人总商会执行会长李昂供图）

3月21日，翁国宁在搬运医疗物资。

3月16日，杨东东（前排左三）参加“共住地球村 齐心共抗疫”跨国爱心连线活动。

（除署名外均由受访者供图）

当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发。在各国抗击疫情的战场上，活跃着华侨华人的身影。捐赠物资、分享经验、呼吁团结……他们与当地民众携手战“疫”，书写着人间大爱。

“疫情当前，我们和当地人民感同身受，命运与共”“这里是我生活、工作的第二故乡，希望这里的人们健康平安”“乐善好施、守望相助本就是中华民族的优良传统”……在接受本报记者采访时，侨胞们一句句暖心的话语令人如沐春风。这是新时代大国侨民的风采，也是构建人类命运共同体的生动写照。

“当地有需要，我们就捐”

医用外科口罩2000个、防护服2000套、防护手套7万双……3月19日一大早，加拿大多伦多华人团体联合总会主席翁国宁就开始了清点准备工作。这是由多伦多华联总会捐给加拿大北约克总医院的一批医疗物资。当天，物资顺利运抵医院。

3月初，随着加拿大疫情形势渐趋严峻，翁国宁发起“保加（家）为国”行动，呼吁华人社区向加拿大抗疫前线捐款捐物，帮助当地民众共渡难关。

此后，翁国宁马不停蹄，奔波在当地各大医院之间。3月19日至21日，翁国宁带领侨团成员，连续3天向加拿大5家医院捐出多批医疗物资。“希望和加拿大各族裔的朋友们携起手来，一起抗击新冠病毒。我们是生死与共的同事、邻居和朋友！”翁国宁说。

加拿大华人社团联席会荣誉主席王典奇还成立了“特别关爱”小组，为留学生、不同族裔的老人及其他面临困境的群体提供帮助。“考虑到老年人免疫能力较低，我们特地为当地养老院送去口罩等物资，还送去一批新鲜水果。”王典奇说。

当海外疫情拉响警报，刚刚在祖（籍）国战“疫”中冲锋在前的海外华侨华人，又迅速投入支援所在国抗击疫情的战斗中。

“Forza Italia！ Ce la faremo！ 意大利加油！我们一定能战胜疫情！”在意大利金砖投资集团董事长孙运之塞给邻居的“爱心信封”上，用中意双语写着这样两句话。信封中，装着他送给邻居们的口罩。“疫情面前，我们要更加团结！”孙运之说。

作为意大利国际广播传媒责任有限公司监管运营人，孙运之还用手中的笔和镜头，记录下一幕幕暖心的画面：在意大利疫情“重灾区”伦巴第大区，华侨华人捐赠的10万个口罩将陆续快递至大区卫生厅防疫应急中心及医院；一位老侨领不辞辛苦，多次为当地两家医院的医护人员准备“爱心午餐”；在一个侨胞募捐微信群里，大家慷慨解囊，“红包像下雨一样”……

最近，西班牙华侨华人协会主席陈建新联合其他侨胞，为马德里6家医院捐赠了防护服，还向部分医院和警局捐赠了口罩、防护服、护目镜、酒精洗手液等医疗防护物资。“所有的物资均由旅西侨胞筹集，大家没日没夜地忙碌，打通绿色通道驰援西班牙。”陈建新说，“当地有需要，我们就捐！有时候具体数目都来不及统计。”

在全球共同战“疫”的当下，这样的故事正在多个国家和地区上演——

澳中商业峰会主席杨东东成立了澳中友好慈善协会，动员侨胞们捐款捐物，帮助澳大利亚民众战“疫”；科特迪瓦华人华侨联合总会发起“科特迪瓦抗疫公益捐款”活动，4天时间内筹集了4540万西非法郎（约合53万元人民币）和5700元人民币，用于帮助当地购买防疫物资；南非中资企业和华侨华人向南非政府捐赠300万兰特（约合120.5万元人民币），支援当地抗击疫情；希腊华侨华人总商会与北京温州企业商会共同发起“驰援希腊”捐赠行动，筹集12万个口罩，2000副护目镜运抵雅典；巴基斯坦华侨华人向伊斯兰堡市政府捐赠了2万个口罩……

“告诉身边的朋友，戴好口罩”

3月16日，澳大利亚悉尼，杨东东正聚精会神地参加一场视频会议，他时而认真聆听，时而低头记下要点。

这是一场名为“共住地球村 齐心共抗疫”的爱心连线活动，旨在协助海外华侨华人提高个人防护能力，支持其参与住在国疫情防控工作。通过上海、吉隆坡、巴黎、悉尼等多地连线，中国的抗疫经验正与世界共享。

“敲黑板！戴口罩，勤洗手，保持社交距离，可以远离病毒。”会后，杨东东在朋友圈里这样写道。

“个人防护要从多个环节进行，大家要引起重视。”一位中国感染科专家的话让杨东东印象深刻。他告诉记者，“我们也在积极向身边的澳洲朋友介绍中国的一些做法，如居家隔离、减少去人群聚集的地方、勤洗手、戴口罩、保持社交距离等。此外，我们和当地政府官员及州议员保持沟通，呼吁澳洲全社会提高对疫情的重视程度，停止一切非必要的多人聚会及文娱体育活动，提倡在公共场合和疫情高风险地区戴口罩等。”

“我女儿是她所在的大学里第一个戴口罩的中国人。起初许多同学都不理解，但随着疫情逐渐严重，越来越多的同学戴上口罩，开始注意个人防护。”陈建新说，“目前，中国疫情防控形势好转，多地新增病例‘清零’，复工复产稳步推进，社会逐渐恢复正常。对此，许多西班牙朋友既羡慕又佩服，希望学习中国的抗疫经验。”

借鉴中国经验已经成为越来越多国家的普遍共识。在这个过程中，华侨华人担当起民间“传声筒”的角色。他们尽己所能，让中国经验更好地落地海外。

当地时间3月18日，第二批中国抗疫医疗专家组抵达意大利米兰马尔奔萨机场，随机携带了呼吸机、双通道输液泵、监护仪、检测试剂等9吨中方捐助的医疗物资。孙运之旗下的意大利华夏之声中文电台，成为受邀到机场参与报道的唯一一家华文媒体。孙运之还在停机坪采访了专家组组长裘云庆、伦巴第大区副主席萨拉、中国驻意大利大使李军华等人。

“在采访中，李军华大使表示，专家组的到来向意大利人民发出一个明确信息，面临重大疫情，两国人民要守望相助，共克时艰。萨拉副主席还用中文说了‘谢谢’。”孙运之说，“我们将采访视频和中国专家组抵达的消息迅速报道出去，希望能为更多人带去信心和勇气。此外，我们还通过旗下的中文及意大利语媒体平台，向华侨华人和当地民众介绍疫情防护的小常识。”

科特迪瓦《西非华声》报主编金浩告诉记者，相对于欧洲、亚洲的一些国家，科特迪瓦目前的疫情形势还不太严重，一些民众的个人防护意识相对较差。“中国的战‘疫’经验表明，防控工作要及时。因此，我们通过脸书、推特等社交平台推送法语稿件，为当地民众敲响疫情警钟，告诉他们要提高警惕，提前做好预防工作。”

“走在路上，有人对我说‘谢谢’”

3月13日，孙运之通过旗下媒体平台发布了一则紧急招募令：“意中双方专家组疫情防控视频会议，紧急招募口译志愿者”。令孙运之没想到的是，他一共接到了200多个来自世界各地的应征电话，其中有不少精通中文的意大利人。“他们的热情深深地感动了我。”孙运之说，“一位名叫琪亚拉的意大利女士从朋友那里得知消息后，马上给我们打电话，说自己在上海生活过3年，中文流利，愿意提供任何可能的帮助。”

还有这样一个画面，让孙运之每每想到都会心头一热——一位意大利邻居从阳台上探出头，对走在路上的他大声说“谢谢”。

“中国政府和在意侨胞为支援意大利抗击疫情，作出了实实在在的贡献，这对促进中意两国友好关系的发展、拉近中意民众间的距离意义重大。”孙运之说。

“我们在一起！we are together！”在加拿大多伦多华人团体联合总会捐给当地医院的物资上，印着这样一句话，这正是广大海外侨胞的心声。

“疫情没有国界，不分种族。面对疫情，全人类命运与共。”王典奇表示，众人拾柴火焰高，华侨华人积极帮助住在国民众，捐款捐物，分享个人防护经验，对当地民众来说无异于“雪中送炭”，对及时有效防控疫情蔓延有积极意义。同时，华侨华人的善举继承和发扬了中华民族乐善好施、守望相助的优良传统，在当地社会树立起大国侨民的大爱形象。

“目前，一些在澳侨领正在积极联系、组织国内医疗物资驰援澳洲；来自湖北、湖南、上海、北京等地的侨领正同国内相关企业和部门加强对接，商量如何支援澳洲抗疫。”杨东东表示，“在疫情防控上，华人社区行动最快，贡献很多，向当地主流社会展现了华侨华人乐善好施的良好形象。疫情当前，当地人民的困难就是我们华侨华人的困难，我们要守望相助，传递咱们中华儿女的善意！”

在陈建新看来，在应对疫情挑战上，中国展示出强大的凝聚力和动员力；在援助其他国家抗击疫情上，中国又表现出大国的气度和风范。“经此一役，海外侨胞对祖（籍）国的认同感更高了。海外华侨华人支援当地民众战‘疫’，与中国的大国形象相符合。”

“更重要的是，加拿大华侨华人一直与不同族裔的民众保持着良好的交往和互动，我们又了解中国国内疫情防控的过程和做法，前期在驰援国内战‘疫’中积累了一定的物资和经验，这些独特的优势能够帮助加拿大民众高效抗击疫情，共渡难关。”王典奇说。