坚持“两手抓”，夺取“双胜利”，新产业、新业态、新模式的亮眼表现，为今年中国经济开局增添了一抹亮色

疫情对当前中国经济的影响是短期的，不会改变中国经济长期向好的基本面

实物商品网上零售额同比增长3%，占社会消费品零售总额的比重达到了21.5%；3D打印设备、智能手表等电子产品产量增长都在100%以上；单晶硅、多晶硅产量分别增长45%和35%左右……1—2月份，互联网经济发展良好，不仅在疫情防控、物资调配、民生保障等方面大显身手，也推动新动能形成较快成长的态势。坚持“两手抓”，夺取“双胜利”，新产业、新业态、新模式的亮眼表现，为今年中国经济开局增添了一抹亮色。

然而，突如其来的新冠肺炎疫情，不可避免会对经济社会造成较大冲击。比如，1—2月份国内生产需求明显下降，就业物价压力上升，等等。即便如此，我们看到，生产需求体量可观，超大规模经济的优势没有改变；基础工业和防疫物资保障有力，强大的经济发展韧性没有改变；生活必需品和公用事业品供应充足，供求关系总体平衡没有改变；互联网经济发展良好，新动能较快成长的态势没有改变；宏观调控对冲政策有力有为，完成全年目标的信心没有改变。所以说，疫情对当前中国经济的影响是短期的，不会改变中国经济长期向好的基本面。

回望新中国成立70多年历程，我们曾经历洪水、地震、非典疫情的考验，也曾面对国际金融危机、贸易摩擦的挑战。然而，任凭雨骤风狂，中国经济从未“停航”。各项数据表明，中国1—2月份国民经济经受住了新冠肺炎疫情冲击，疫情对中国经济的短期冲击不改全年经济持续稳中向好的大趋势。

判断中国经济的潜力，既要看“点”，也要看“面”。从前两月的数据看，中国经济遭受了较大损失，主要指标增速都在下滑。但是1—2月份经济体量占全年总量较小。按往年数据测算，1—2月规模以上工业企业增加值、出口等占全年比重不足15%，固定资产投资占比更低，不足1/10。这就意味着，我们完全有机会在后期弥补经济损失。

把脉中国经济的活力，既要看“表”，也要看“里”。判断中国经济活力从表面看，1—2月经济受了损失，但这并不意味着我们丧失了生产能力，丢掉了多年积累的产业基础，不再具有超大规模市场优势。恰恰相反，汽车制造商转产口罩，服装产业制造防护服，5G高清直播医院建设，饭馆、加油站卖蔬菜……战疫期间，中国经济展现出强大的供给能力、适应能力和修复能力。有外媒采访了40位亚太和欧美地区经济学家，他们普遍对中国经济前景表示乐观。

探究中国经济的动力，既要看“形”，也要看“势”。疫情对消费的冲击明显，但消费需求并没有消失。待到疫情控制后，被暂时抑制的消费需求将逐步释放。看看大家的朋友圈，计划探亲、聚会的不在少数，盘算“下馆子”“看景点”的也有，不就是最佳证明？更何况，在传统服务业受到影响的同时，中国的“宅经济”“智生活”“云办公”等新动能爆发增长，线上消费和智能经济等新业态快速发展，不仅对冲了疫情的不利影响，更为高质量发展开拓新空间。可以说，世界第一人口大国动力澎湃，迈向全球最大国内消费市场的脚步不会停歇。

风物长宜放眼量。3月以来，全社会用发电量明显回升，湖北以外地区规上工业企业目前的复工率已超过95%，中国经济正逐步回归正轨，并展现出更为强劲的韧性。正如诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿所说，中国经济具备战胜风险和挑战的良好条件，长期向好的趋势不会改变，相信经历此次疫情后，中国经济未来发展将变得更加健康。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 05 版）