杨杰孚：疫情期间心血管病患者需做好居家检测 不可随意停药

当前新冠肺炎疫情防控仍处于关键阶段，据目前已公布的新冠肺炎疫情患者的病例分析可知，重症或死亡病例多为合并心脑血管疾病等基础性疾病的中老年患者，心血管病患者防控尤其重要。近日，人民网·人民好医生客户端邀请北京医院心内科心脏中心主任、中华医学会心血管病学分会副主任委员、中国心衰中心联盟主席杨杰孚做客直播间，就疫情期间心血管病患者如何做好健康管理作讲解。

近日，北京医院心内科心脏中心主任杨杰孚作为核心专家组组员参与制定了《新型冠状病毒感染相关心肌损伤的临床管理专家建议》，杨杰孚介绍了疫情期间与普通时期专家建议的不同点：最大的不同是，不管是直接或间接引发的心肌损伤，最大前提皆为新型冠状病毒感染的基础上诱发。引发心肌损伤的原因很多，尤其是常见的冠心病，它是血管狭窄、血液供应不足引起的，所以，疫情期间的心肌损伤一定要排除其他原因，尤其是冠心病引起的心肌损伤。

杨杰孚提到冠状病毒感染心肌损伤特点：冠状病毒感染心肌损伤机制第一是严重缺氧，病毒主要侵犯呼吸系统，严重引发肺炎、引起缺氧，严重缺氧可直接损害心脏或导致严重酸中毒损害心脏；第二，病毒可通过血循环直接损伤心肌；第三，严重缺氧会引起多器脏问题、微循环障碍，微循环血栓栓塞形成会造成心肌损伤。

在提到新冠肺炎相关的心肌损伤的主要表现特征和症状，杨杰孚表示，冠状病毒感染心肌损伤表现总体是非特异性的，新冠肺炎合并心肌损伤较于新冠肺炎，心律紊乱、呼吸困难等临床症状更为突出。而心脑血管疾病等基础性疾病的患者，一旦合并感染新冠病毒，死亡率明显增加的原因，高度怀疑死亡患者是冠状病毒引发心肌损伤或诱发心律失常。

患有心血管疾病等慢性病患者，要及时做好居家检测，做到早发现早诊治早处理。杨杰孚表示，特殊时期，老年人应减少外出活动，减少医院就诊频次，必要就医者可通过互联网医院咨询就诊，慢性疾病患者可到医院开取3个月的药物。对于现在心血管疾病患者停药率高、依从性差的现象，为保证心血管疾病稳定，患者不要随意增减药物、停药。居家锻炼时，建议心血管疾病患者室内活动，到室外锻炼易增加风险。饮食方面，应注意荤素搭配，适当增加肉类、蛋白等，保证营养均衡。患者在睡眠和心理疏导方面也同样需要重视，应保持充足睡眠和良好心态。

心血管疾病患者哪种情况需要紧急就诊？杨杰孚表示，冠心病患者出现：心绞痛含硝酸甘油如果没有缓解且反复发作、程度逐渐变重等情况；心衰患者在家坚持吃药，如果出现尿量偏少、气短加重、浮肿加重、脚背发亮等现象，增加少量利尿剂还未缓解；高血压患者，解决诱发因素以后发现血压依然未下降；以上情况需要及时到医院进行就诊，特殊时期，也可以通过电话、互联网等形式咨询，如按照医生医嘱，大多数情况是不需要到医院就诊的。

对于必要去医院就诊的心血管疾病患者，杨杰孚提出了以下防护措施：第一，网络预约，减少医院排队时间避免交叉感染；第二，出发前居家测量体温，如果发烧必须要到发热门诊，如果不发烧可到普通门诊就诊，如有紧急情况可直接到急诊。交通尽量避免公共交通，可选择自驾；第三，到医院后，需配合医院安排，不隐报瞒报信息。

杨杰孚认为，未患心血管疾病的普通人分为两类，一类是无任何心血管疾病，另一种是有潜在风险但未筛查的人。大众疫情期间预防心血管疾病，需要保持情绪的稳定，居家锻炼，注意营养均衡荤素搭配。