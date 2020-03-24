与病毒“面对面”的抗疫战场“侦察员”

深入隔离点、康复驿站、社会福利院、养老院开展疫情防控工作，面对病毒，他们像侦察员一样巡回在各个特殊场所，手拎着采样箱奔跑在一线收集病毒采样，为疾控中心采集病毒样本……在武汉疫情防控阻击战的战场上，有这样一群白衣战士，他们的主战场不在医院，但他们却离病毒最近，需要与病毒“面对面”，他们是这场疫情防控阻击战中的“侦察员”，这群默默无闻的“战士”就是来自武汉市红十字会医院的移动医疗团队。

移动采样 让病毒无处可逃

为适应医院江汉区疫情防控工作的需要，2月12日，武汉市红十字会医院组建了4人组成的移动采样队，负责核酸采样工作，接到这项工作任务的时候，大家没有丝毫犹豫。

新冠病毒核酸采样是一项高风险的工作，采样时，患者会拉下口罩暴露口鼻，而且采样时由于刺激，患者可能会打喷嚏、咳嗽、甚至恶心呕吐，采样医生直接面对病人开放的气道，危险系数很大。

随着疫情形势发展，隔离酒店及方舱医院收治了大量隔离病人，对病人的诊断、治疗、消毒及心理康复急需专业指导。

2月26日，医院在前期建移动采样队的基础上，由13位专家组建移动医疗团队，并成立临时党支部书记，负责对江汉辖区16家集中隔离点、39家康复驿站进行巡检、核酸采样，对1家社会福利院、15家养老院等进行医疗指导，共计服务医疗点71个。

战时状态下，每天上午8点45分，移动医疗团队都会召开特殊的“站立会议”，追求高效工作的他们，每天都站着分享前一天工作的成果，提出工作中遇到的困难，大家一起集思广益探讨解决办法。

穿戴防护服步骤多，顺序不能错，手消毒、帽子、防护口罩、面屏、防护服、鞋套、手套一样不能少。采样任务多的时候，需要穿着防护装备连续工作几个小时，呼吸不畅、胸闷头晕、不能喝水、不能上厕所……但肩上的责任却让大家都忘记了这些困难。

移动医疗团队每两人为一小组，每组成员每天都要在十几个隔离点来回奔波。早期采样工作很繁重，移动医疗团队常常是24小时待命，白天完成采样工作后，晚上或凌晨也会接到采样通知，第二天还要继续工作。

坚守在抗击疫情的第一线，不辱使命，不负重托，这正是无数基层医务人员的真实写照。

工作量很大，大家从未叫过累

移动医疗团队不仅要对隔离点、养老院、康复驿站等进行医疗指导，还要帮助有需要的患者联系就医，同时还要督导符合条件的人员解除隔离，随时接受上级指派的临时工作任务。

“虽然工作量很大，但大家对待每天的工作仍充满了热情，从未听见成员喊过苦，叫过累，大家都是相互鼓励、积极工作。”移动医疗团队负责人胡凌说。

眼科主任余桂国和儿科主任肖向丽都是移动医疗团队成员，他们每天都要到隔离点，向工作人员系统讲述新冠肺炎病因、传染源、传播途径、易感人群、治疗措施、消毒隔离等知识，指导隔离点如何规范洗手、穿戴防护用品、处理医疗废物等，每个细节都不放过。

“疫情就是命令，疫情就如同火灾，哪里需要我们就去哪里扑火，刻不容缓。”患有肺大泡的余桂国每天坚守在岗位上，坚持完成各项工作，防护服往往一穿就是6～7个小时，虽然很难受，但他义无反顾。

“我们做的都是自己分内的事。”面对每天繁重的采集工作，肖向丽主任说，“在这场疫情中，没有性别之分，只有大家团结一心，相互帮助，与病毒抗争，才能早日打赢这场疫情防控阻击战。”（记者 强洪□ 邱琼）