停止对疫情政治化 停止对中国污名化

新华社北京3月23日电 （记者郑明达）外交部发言人耿爽23日说，中方再次敦促美方，立即停止对疫情政治化、停止对中国污名化，停止诋毁他国。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国总统特朗普在20日及21日的记者会上称，中国本可以更早告知美方情况。另据美国媒体披露，3月20日，美国白宫国安会要求各联邦机构统一口径，通过各种途径对外宣称中国策划掩盖疫情，导致全球大流行。中方对此有何评论？

耿爽说：“我看到了有关报道。同时，我也看到另一则报道称，3月20日，美国国务卿蓬佩奥对记者表示，中国、俄罗斯和伊朗等正在散布虚假信息，诋毁美国为防控疫情所做工作。”

耿爽表示，把这两则报道联系在一起看，在同一天，也就是3月20日，美方一方面要求联邦机构统一口径，对外攻击抹黑中国，另一方面又指责中国、俄罗斯和伊朗在散布虚假信息。“我不禁要问，到底是谁在散布虚假消息，是谁在混淆视听、颠倒黑白？美方这种造谣污蔑、贼喊捉贼的把戏，实在太拙劣了。”

耿爽表示，上周五，我以时间线的方式，详细介绍了疫情发生以来中方向美方通报疫情信息及中美双方沟通的基本情况。中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家和地区通报疫情信息，得到国际社会充分肯定、高度评价和普遍赞誉。在过去两个多月时间里，中国人民团结一心，众志成城，奋力抗击疫情，为全世界的抗疫斗争赢得了宝贵时间，也作出了重要贡献。

耿爽说，世卫组织最近表示，新加坡、韩国等一些国家正是充分利用了中方为世界争取的宝贵时间，采取必要防控措施，才使疫情蔓延得到了控制。而在这段宝贵的时间里，美方又做了什么？

耿爽说，中方自1月3日就开始向世卫组织和包括美方在内的各国定期通报信息，1月23日宣布关闭离开武汉通道。美国政府2月2日宣布全面禁止过去14天到访过中国的外国人入境，那时美国国内公布的确诊病例只有10余例。50天过去了，美国确诊病例由10余例已经激增到3万余例。这50天时间里，美方采取了什么有力措施？美方完全浪费了中方争取的宝贵时间，事到如今美方反而企图诋毁他人、转嫁责任，寻找替罪羊。这种做法既不道德，也不负责，不仅对美国自身的防疫工作丝毫没有帮助，对促进国际社会的抗疫合作也丝毫没有帮助。

“这里我要再次敦促美方，立即停止对疫情政治化、停止对中国污名化，停止诋毁他国，美方还是集中精力做好自己的事，为世界各国携手抗击疫情、维护全球公共卫生安全发挥建设性作用。”耿爽说。