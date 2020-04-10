热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

外交部发言人表示

污蔑和指责别人赶不走病毒

2020年04月10日08:24 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社北京4月9日电  （记者郑明达）针对美国国务卿蓬佩奥日前发表抹黑中国言论一事，外交部发言人赵立坚9日在例行记者会上表示，污蔑和指责别人是赶不走病毒的。中方希望美国人民能早日战胜疫情，希望美国人民能够抵制个别政客将疫情政治化、污名化中国的狭隘做法。

赵立坚是在当日回答有关提问时作上述表示的。赵立坚说，中国是首先向世卫组织报告新冠肺炎疫情的国家，但不代表病毒源自武汉。流行性疾病可能在世界上任何地区、国家、城市首先暴发，但其源头在哪里是一个严肃的科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。4月8日，武汉在关闭76天后重启，增进了各国战胜病毒的信心。越来越多的人认识到，中国方案行之有效，中国经验值得借鉴。任何负责任的国家都会坚决反对以任何方式将病毒标签化的无理做法。

他表示，疫情发生后，中国第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作，得到了国际社会的普遍积极评价。

赵立坚说，对中国污名化的行径不得人心。病毒不分国界，不分种族，也不会区分社会制度。任何国家都应该始终把人的生命权和健康权放在首位，并为本国人民提供足够和有效的保障。在中国共产党领导下，中国抗疫斗争取得巨大成效。“污蔑和指责别人是赶不走病毒的。中方希望美国人民也能早日战胜疫情，希望美国人民能够抵制个别政客将疫情政治化、污名化中国、转移视线、推卸责任的狭隘做法。”

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn