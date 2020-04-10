污蔑和指责别人赶不走病毒

据新华社北京4月9日电 （记者郑明达）针对美国国务卿蓬佩奥日前发表抹黑中国言论一事，外交部发言人赵立坚9日在例行记者会上表示，污蔑和指责别人是赶不走病毒的。中方希望美国人民能早日战胜疫情，希望美国人民能够抵制个别政客将疫情政治化、污名化中国的狭隘做法。

赵立坚是在当日回答有关提问时作上述表示的。赵立坚说，中国是首先向世卫组织报告新冠肺炎疫情的国家，但不代表病毒源自武汉。流行性疾病可能在世界上任何地区、国家、城市首先暴发，但其源头在哪里是一个严肃的科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。4月8日，武汉在关闭76天后重启，增进了各国战胜病毒的信心。越来越多的人认识到，中国方案行之有效，中国经验值得借鉴。任何负责任的国家都会坚决反对以任何方式将病毒标签化的无理做法。

他表示，疫情发生后，中国第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作，得到了国际社会的普遍积极评价。

赵立坚说，对中国污名化的行径不得人心。病毒不分国界，不分种族，也不会区分社会制度。任何国家都应该始终把人的生命权和健康权放在首位，并为本国人民提供足够和有效的保障。在中国共产党领导下，中国抗疫斗争取得巨大成效。“污蔑和指责别人是赶不走病毒的。中方希望美国人民也能早日战胜疫情，希望美国人民能够抵制个别政客将疫情政治化、污名化中国、转移视线、推卸责任的狭隘做法。”