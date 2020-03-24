医疗企业员工假卖防疫物资 诈骗10万余元获刑4年

男子利用自己从事医疗器械购销工作的便利，在多个微信群和QQ医疗群中发布销售口罩和体温枪的虚假信息实施诈骗，骗得款项后用于赌博。杭州市萧山区人民法院23日开庭审理判决了这起涉防疫物资网络诈骗案，以诈骗罪判处被告人邱某有期徒刑四年，并处罚金3万元。

2月5日至19日期间，浙江省杭州市萧山区，北京市平谷区、海淀区、朝阳区，江苏省苏州市工业园区、镇江市京口区，河北省青县，四川省成都市高新区等地警方陆续接到十几位群众报警，称购买口罩、额温枪等防疫物资时被骗，涉案金额总计10万余元。被骗人员除了准备向重点疫区捐赠物资的爱心市民，还包括多家复工复产企业。后嫌疑人邱某在萧山被警方抓获。

据了解，邱某在杭州某医疗企业工作，因工作关系加入了许多医药交流QQ群、微信群。自2014年起，邱某染上了网络赌球，至今输了100多万元。为获取赌资，邱某在疫情防控期间铤而走险，利用自己医药“圈内人”的身份便利，在QQ群、微信群中发布出售口罩和额温枪的虚假信息，并主动添加群中要购买防疫物资的人员实施诈骗。

“考虑到微信群里的人都是同行，加上邱某说他手里货也不多，没有中间渠道直接发货，我便相信了。”谈及为何被骗，其中一名被害人郭某向警方表示，他通过微信转账后，邱某就以缺货为由，一直拖着不发货，催得紧邱某就干脆信息也不回复。

其实邱某根本没有防疫物资，骗取的10万余元货款基本上也都赌球输掉了。邱某归案后表示认罪，并同家属退赔被害人全部经济损失。

法院审理后认为，邱某在疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，采用网络手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪从重处罚。被告人邱某归案后如实供述自己的罪行，并已退赔被害人经济损失，根据其认罪态度和犯罪情节，遂作出上述判决。(郭其钰)