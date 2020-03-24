治疗新冠肺炎 中医药总有效率达90%以上

“此次全国新冠肺炎确诊病例中，有74187人使用了中医药，占91.5%，其中湖北省有61449人使用了中医药，占90.6%。临床疗效观察显示，中医药总有效率达到90%以上。中医药能够有效缓解症状，减少轻型、普通型向重型发展，提高治愈率、降低病亡率，促进恢复期人群机体康复。社会各界认为，中医药发挥了重要作用，成为了这次疫情防控的一大亮点。”3月23日下午，国务院新闻办公室在湖北武汉举行的新闻发布会上，中央指导组成员、国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红说。

中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼也在会上表示，“实践证明，中医早介入、全程参与，在新冠肺炎治疗中起到了重要作用。”如果把新冠肺炎疫情防控看作一条抛物线，中医药在两端会更好地发挥作用。“目前，我们虽然没有特效药，但中医已经拿出有效方案。尤其是中西医结合救治，是中国抗击新冠肺炎的亮点。”

按照世界卫生组织的分析，有近13%的新冠肺炎患者会转为重症，有7%的患者可能转为危重症。但在由中医“国家队”接管的江夏方舱医院，截至3月10日正式“休舱”，564名患者中“没有一例转为重症”。

据余艳红介绍，国家中医药局对已经纳入第五、第六、第七版诊疗方案的中成药和方剂，进行了临床疗效的同步观察，筛选出对治疗新冠肺炎有明显疗效的“三药三方”：金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液，以及清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方。

“中医和西医在治疗模式上有明显的不同。西医药中多数化学药物都是单靶点治疗，而中医药更多的是多靶点治疗。中医药更像是‘一个团队在作战’。”东南大学附属中大医院副院长邱海波说，“化学药物往往针对某一个靶点治疗，而中药可能是多靶点治疗。”32家医院参与的对156例患者的研究显示，基础治疗加上血必净注射液后，有效率比较高。

北京中医医院院长刘清泉表示，此次新冠肺炎救治中，不少中医药“老药新用”收获了良好的效果。金花清感颗粒和连花清瘟胶囊都是很好的例子。

“金花清感颗粒是针对2009年H1N1流感研制的新药。它由麻杏石甘汤和银翘散两个药方组成。”张伯礼说。

疫情期间，专家组做了一个针对102例患者的临床对照研究，结果显示，服用金花清感颗粒的患者与普通患者相比，转重症比例下降了2/3，退热时间缩短了1.5天，核酸检测转阴时间缩短了2.5天。

张伯礼介绍，连花清瘟胶囊是“非典”期间研究出的药方。新冠肺炎疫情期间，临床研究结果显示，服用连花清瘟胶囊的患者，其主要临床症状的消失率、临床症状持续的时间等均优于对照组，肺部影像学的好转率达到83.8%，临床治愈率达到78.9%。

此外，“三药三方”中的“三方”也是“老药翻新”的典范。

中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦介绍说，清肺排毒方来源于麻杏石甘汤、射干麻黄汤、小柴胡汤、五苓散等。57例重症患者采用中西医结合治疗、服用清肺排毒汤的临床观察显示，42例治愈出院，占到了73.7%，无一例转为危重症型。患者的肺部影像学对比显示，服用清肺排毒汤两个疗程（6天）后，53例患者的肺部病灶显示不同程度的缩小和吸收。

宣肺败毒方是在麻杏石甘汤、麻杏薏甘汤等经典名方的基础上凝练而来的。在武汉市中医院、湖北省中西医结合医院等单位开展的宣肺败毒组（70例）与对照组（50例）的研究对照显示，宣肺败毒方在控制炎症、提高淋巴细胞计数方面具有显著疗效。与对照组相比，淋巴细胞的恢复提高17%，临床治愈率能够提高22%。

化湿败毒方是在国家诊疗方案推荐方剂的基础上，由中国中医科学院医疗队在金银潭医院结合临床实践优化而成的。金银潭医院临床对照试验入组75例重症患者，CT诊断的肺部炎症以及临床症状改善非常明显，核酸转阴时间以及住院时间平均缩短了3天。

国家中医药管理局党组书记余艳红表示，目前，我国已与日、韩、美、意等多国分享了中医药诊疗经验，向意大利、柬埔寨等国派出中医专家，提供了多种中医药品。中方愿同有需求的国家开展中医药参与疫情防控的国际合作，并提供力所能及的援助。（中青报·中青网记者 夏瑾）