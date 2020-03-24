外国人不如实填报信息不准入境

根据国家卫健委的最新通报，3月22日0-24时，全国新增报告境外输入确诊病例39例，截至3月22日24时，累计报告境外输入确诊病例353例。为防止境外疫情输入，民航局等五部门3月22日发布公告，要求目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境。在3月22日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家移民管理局提醒称，从北京首都机场直接转机前往第三国的外国旅客需注意行程变化。对于不符合入境条件，不如实回答边检机关检查人员的询问，不如实填报信息，不履行规定手续的外国人，边检机关将依法作不准入境处理。

共享出入境人员信息近20万条

为了有效防范疫情输入，外国人在入境中国时需要提交哪些材料，遵守哪些程序，如果出现不配合的情况将做何处理？

发布会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛回应称，根据我国出入境管理的法律法规规定，外国人入境应当交验本人有效的护照或者其他国际旅行证件、我驻外签证机关签发的有效签证，或者其他的入境许可证明，履行规定的手续，经过口岸边检机关的查验后方可入境。

根据当前境外疫情发展变化的状况，移民管理机关要求入境的外国人必须如实填报来华境内邀请接待单位以及联系人，在华途经地、目的地住址、本人的联系方式等信息。对于不符合入境条件，不如实回答边检机关检查人员的询问，不如实填报信息，不履行规定手续的外国人，边检机关将依法作不准入境处理。

据介绍，国家移民管理局与相关部门加强了大数据的共享应用和协同配合，与我国有通航业务的中外航空公司建立了乘客订票信息的链接，实现了所有空港的入境人员基本信息即知、回国信息预知以及入境落地信息悉知，第一时间向入境地的海关检疫部门通报预警，实施重点的检疫工作。

数据显示，截至目前，国家移民管理局累计向口岸检疫部门和各省（区、市）联防联控机制推送共享重点疫情国家出入境人员的信息近20万条，海关和卫健部门从中发现输入性病例100余例，占输入性病例的1/3。

目前，在全国的陆海空开放口岸现场设立了查验来自疫情重点国家人员的专区和专用的通道。海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，海关总署要求所有出入境人员必须进行健康申报。为方便填写，开发了相应的微信小程序和App，入境人员可提前用手机填报，生成二维码，在口岸扫码验核。各级海关对来自口岸重点防控国家的交通工具100%进行风险布控，100%实施指定地点登临检疫。

首都机场转机需注意行程变化

根据民航局最新通知，自3月23日0时开始，所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从天津、石家庄等12个指定的第一入境点入境。首都机场改变了第一入境点以后，如何在北京转机？相关航班如何调整？12个第一入境点的防疫工作准备如何？

刘海涛提醒称，准备从北京首都机场直接转机前往第三国的外国旅客注意，行程会因此发生变化。旅客航班要先在第一入境点机场降落，全体人员要在第一入境点办理入境手续，经入境检疫没有问题以后，才可以乘同一航班继续前往北京。

“这需要充分考虑航班在第一入境地点经停，并办理入境手续和入境检疫的因素，为转乘下一航班预留足够的转机时间。对于不能在北京首都机场直接转机出境的外国旅客，中国的边检机关将做退运出境的处理。”刘海涛说。

据中国民用航空局运行监控中心副主任孙韶华介绍，首都机场实施国际航班调整从3月20日开始以来，总体来说运行平稳。截至3月22日，民航一共有7个航班分别调整，分别是3个国航航班，CA926东京到呼和浩特，一班国航CA910莫斯科到天津，一班国航CA934巴黎到天津，两班海航HU7976，多伦多到太原。从3月23日开始，入境北京的所有国际航班将调到12个第一入境点入境。

对于目前已经确定的12个第一指定入境机场，孙韶华提到，第一入境点的选择，首先必须是国际机场，能够接受国际航班降落和起飞，具备通关条件。第二，机场的保障能力要符合安全运行规章标准，可以满足空客A330、波音777等大型E类飞机的运行。第三，机场要设有国内主要航空公司分子公司或营业部，航班经停具备一定的保障资源。“我们也会根据公告的要求，目的地为北京的国际航班指定第一入境点的安排及相关措施会根据疫情变化情况适时调整。”

在指定入境点的口岸检疫方面，宋悦谦透露，目前已经派出了专家组赴相关海关进行现场指导。截至目前，共有4个直属海关对11架次的入境分流航班开展了入境检疫工作。

境外输入病例多存在入境前外出

就北京而言，3月22日，全市报告新增境外输入新冠肺炎确诊病例10例，确诊病例来源仍集中于欧美国家，其中，英国4例，西班牙2例，法国2例，美国1例，巴基斯坦1例。巴基斯坦首次成为确诊病例来源国家。

北京市疾控中心副主任庞星火在北京市举行的发布会上表示，在调查中发现，很多境外输入病例存在去超市逛街等外出情况，且不戴口罩，仍存在聚餐、聚会、与人近距离接触现象。再次提示大家，境外输入病例仍在增加，建议境外人员疫情高发期间减少外出、减少聚会聚餐、减少与他人近距离接触。如出现发热、咳嗽等症状，一定要及时到当地医疗机构就诊，遵守当地传染病防控的相关要求。

3月22日，山东省公布了一例从北京入境的新增境外输入确诊病例。据北京海关副关长高瑞峰介绍，该旅客下机后，通过海关红外测温通道，经过两道测温显示其体温为36.6℃，未触发报警，医学巡查未发现其他症状。经严格执行健康申明卡两次审核，该旅客来自英国，未申报有症状，无新冠肺炎接触史，属于无症状仅有旅行史的人员。

高瑞峰表示，按照海关总署新冠肺炎口岸防控技术方案，北京海关对其进行医学排查后，移交北京市联防联控机制，由北京市安排专车转运至新国展集散地，交由山东省驻京工作人员安置。从飞机降落到旅客转送至集散点的全过程严格管控，形成了监管闭环。（记者 陶凤 吕银玲 王晨婷）