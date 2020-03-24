国家卫健委：3月23日0—24时新增确诊病例78例 累计治愈出院病例73159例

人民网北京3月24日电（董童）国家卫生健康委于24日在官网发布的《截至3月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》称，3月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例78例，新增死亡病例7例（湖北7例），新增疑似病例35例。当日新增治愈出院病例456例，解除医学观察的密切接触者769人，重症病例减少176例。

情况显示，截至3月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4735例（其中重症病例1573例），累计治愈出院病例73159例，累计死亡病例3277例，累计报告确诊病例81171例，现有疑似病例132例。累计追踪到密切接触者691185人，尚在医学观察的密切接触者12077人。

湖北新增确诊病例1例（武汉1例），新增治愈出院病例444例（武汉426例），新增死亡病例7例（武汉7例），现有确诊病例4318例（武汉4268例），其中重症病例1539例（武汉1527例）。累计治愈出院病例60323例（武汉43214例），累计死亡病例3160例（武汉2524例），累计确诊病例67801例（武汉50006例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

3月23日0—24时，新增报告境外输入确诊病例74例（北京31例，广东14例，上海9例，福建5例，天津4例，江苏3例，浙江2例，四川2例，山西、辽宁、山东和重庆各1例）。截至3月23日24时，累计报告境外输入确诊病例427例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例576例：香港特别行政区356例（出院101例，死亡4例），澳门特别行政区25例（出院10例），台湾地区195例（出院29例，死亡2例）。