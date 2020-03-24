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和新冠斗争，也别忘了肺结核带给家庭的伤痛

2020年03月24日08:22 来源：人民网-人民健康网

编者按：在3月24日世界结核病日来临之际，通过此视频，提高公众对于另外一个呼吸道传染疾病——肺结核的重视。

《父母健康，就是子女最大的福报》

因为新冠肺炎，最近大家对于肺部健康尤其关注，而有一种长期困扰人类的另外一个呼吸道传染疾病——肺结核，也不该被大家遗忘。

早在7000年前，结核杆菌就已经让人类见识到了它的厉害。1995年，世界卫生组织（WHO）将每年的3月24日作为世界防治结核病日，就是为了提醒公众对这种慢性传染病的认知。

根据世界卫生组织的报告，我国的每年新发的结核病患者人数约80万，仅次于印度，位居全球第二。新冠肺炎为我们敲响了防控肺部传染疾病的警钟，国家的传染病公共卫生防控更加不能忽略肺结核。

点击视频，从一个贡山独龙族怒族自治县身患结核病的贫困家庭，聆听女儿讲述因父亲患肺结核，后来又耐药而进行治疗的故事，了解肺结的治疗和预防的相关注意事项。

让我们也把这当做一个6分37秒的闹钟，从中获得一些清醒、一些明白，平平无奇的今天就算是有了些别样的意义。

(责编：李轶群、许晓华)


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