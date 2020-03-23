国家移民管理局：外国旅客慎选由北京首都机场过境转机前往第三国

人民网北京3月23日电 （许晓华）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，经国务院批准，从今天0时起，所有目的地为北京国际航班均需从天津、呼和浩特等12个指定的第一入境点的机场口岸来入境。国家移民管理局提醒准备从北京首都机场直接转机前往第三国的外国旅客注意，您的行程会因此发生变化。

刘海涛介绍，航班要先在第一入境点机场降落，全体人员要在第一入境点办理入境手续，经入境检疫没有问题以后，才可以乘同一航班继续前往北京。请外国旅客充分考虑航班要在第一入境地点经停，并办理入境手续和入境检疫的因素，为转乘下一航班预留足够的转机时间。对于不能在北京首都机场直接转机出境的外国旅客，中国的边检机关将做退运出境的处理。所以，建议外国旅客要慎重选择北京首都机场直接过境转机前往第三国的行程安排，如确需经北京首都机场转机，要预留充足的转机时间，以免错过中转出境的航班。