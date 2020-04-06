民航局：对搭载入境转机旅客的航班强化防控措施

人民网北京4月6日电 （许心怡）6日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，中国民用航空局飞行标准司副司长韩光祖表示，民航局根据疫情形势的发展变化，连续更新发布了四版技术指南，即《运输航空公司疫情防控技术指南》和《运输机场疫情防控技术指南》，特别是随着境外疫情的变化，不断升级优化各项防控举措，指导运输航空公司、机场按照分级分区、差异化防控策略做好防疫工作。

韩光祖介绍，第四版的技术指南进一步细化了国内国际航班风险分级标准，增加了机场防疫分级管理要求，优化了机组人员防护的方案，强化了对来自疫情严重国家地区航班和搭载入境转机旅客航班的防控措施。同时要求与我国通航的国外航空公司应按照指南要求采取相应的举措。

“最新版的技术指南区分国际和国内航班风险分级标准，综合国际航班始发地现存确诊病例占本地人口总数的比例、航班的客座率、航班的飞行时间等指标，将国际航班防疫等级分为低、中、高三级。特别明确所有国际航班必须要预留后三排作为机上应急隔离区，后部右侧盥洗室为隔离人员专用，对联程航班的风险等级要按照两段航班中较高风险来执行。”韩光祖指出，对于14天内有境外旅居史且在国内转机的旅客，航空公司应安排其最后登机、全部佩戴口罩，在客舱后部就坐，与其他旅客保持至少两排的间隔。

韩光祖强调，当机场停落来自疫情严重的国家航班时，机场应采取高风险的应对措施，为该航班设置专门的远机位停靠区域，并通过简化旅客登机手续、采用无接触式乘机、设置专门通道、全程专人陪同等措施，严防机场内的交叉感染。