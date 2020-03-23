中国民航局：今日起入境北京的所有国际航班将调至指定入境点入境

人民网北京3月23日电 （王国菁）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，中国民用航空局运行监控中心副主任孙韶华表示，北京作为国际交流中心，已经成为防控境外疫情输入的主战场。根据目前防控形势，经国务院批准，五部委联合发布公告，决定调整目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境。

“从今天3月23日开始，入境北京的所有国际航班将调到12个第一入境点入境。”孙韶华称，首都机场已经成为境外疫情阻击战的最前线，为打好这一关键战役，这一措施的采取有利于严控境外疫情向首都北京持续输入，有利于提升国际航班进京旅客的安全健康保障能力。同时，也有利于提升入境旅客的通关效率，在严格做好防疫工作的同时，更加便利旅客。

孙韶华表示，民航是国际人员流动的主要方式，北京首都国际机场作为我国重要的国际航空枢纽，每周有将近200余班国际客运航班分别通航美国、韩国、法国、德国、西班牙等33个国家，首都机场的口岸面临前所未有的输入性风险。

“首都机场实施国际航班调整从3月20日开始以来，总体来说运行平稳。”孙韶华称，截至3月22日，民航一共有7个航班分别调整，分别是3个国航航班，一班国航CA926东京到呼和浩特，一班国航CA910莫斯科到天津，一班国航CA934巴黎到天津，两班海航HU7976，多伦多到太原。3月23日开始，也就是今天开始入境北京的所有国际航班将调到12个第一入境点入境。