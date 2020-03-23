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海关总署：对所有入境人员严格实施“三查三排一转运”的口岸检疫措施

2020年03月23日15:33 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月23日电 （许心怡）23日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入最新情况举行发布会。会上，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦表示，针对境外疫情输入风险不断增大的态势，海关总署按照国务院联防联控机制有关要求，将防止疫情输入作为当前工作的重中之重，主要采取了四大措施。

宋悦谦介绍，一是严密监测评估全球疫情。海关总署密切跟踪境内外疫情发展态势，科学研判境外疫情输入我国风险，并根据动态评估结果，确定口岸需重点防控的国家和地区，及时发布警示通报，修订下发6版口岸防控技术方案和2版操作指南，分级分类指导全国口岸做好防控工作。

二是全面实施健康申报制度。海关总署要求所有出入境人员必须进行健康申报。为方便填写，海关总署开发了相应的微信小程序和APP，入境人员可提前用手机填报，生成二维码，在口岸扫码验核。3月17日，全国口岸启用第五版健康申明卡，增加了“健康申明须知”内容，明确告知入境人员须如实申报健康状况和旅行经历等，如有隐瞒或虚假申报，将依照《国境卫生检疫法》及其实施细则、《刑法》等追究法律责任。

三是严格开展入境卫生检疫。各级海关对来自口岸重点防控国家的交通工具100%进行风险布控，100%实施指定地点登临检疫。做好交通工具的卫生检疫，严格实施入境交通工具的消毒，切断传播途径。对所有入境人员严格实施“三查三排一转运”的口岸检疫措施，所谓“三查”就是全面开展健康申明卡核查、体温监测筛查、医学巡查；所谓“三排”就是严格实施流行病学排查、医学排查、实验室检测排查；所谓“一转运”就是对判定的确诊病例、疑似病例、有症状人员和密切接触者“四类人员”，一律按照有关规定移交地方联防联控机制做后续处置。

四是不断深化联防联控合作。海关总署在国务院联防联控机制领导下，与各成员单位加强沟通，在信息共享、联合布控、人员处置等方面密切合作。同时，全国各级海关按照属地化管理原则，主动联系地方联防联控机制，妥善做好各类入境人员及相关信息的移送，确保无缝对接、闭环运作。

(责编：刘卿、李栋)


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