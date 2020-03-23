初春季如何提高儿童免疫力？

特殊时期，儿童预防新冠肺炎依然不能松懈，在家里无论是家长还是孩子都要养成勤洗手的习惯，饭前饭后、打喷嚏或接触其他分泌物后都要用肥皂或洗手液认真洗手。

冬春季节，都是呼吸道疾病高发季，人体免疫力低就容易引发各种疾病，尤其是小孩免疫力会更低，所以小孩总是出现感冒发烧等情况。冬春季节如何帮助孩子增强免疫力，减少生病呢？北京儿童医院顺义妇儿医院儿科赵佳伟医生给您支招。

赵佳伟指出，所谓的免疫力，是机体抵御疾病的能力。不同年龄组的孩子，免疫水平也不同，越小的宝宝免疫能力越低。免疫系统不断经受各种病毒、细菌等病原入侵后，产生相应的抗体，一般到12岁左右，全身免疫系统发育会到成熟阶段。

保健品能否提升孩子的免疫力？

赵佳伟指出，目前没有文献报道哪些药物及保健品可以提高儿童免疫力，同时提醒家长们，不要相信商家过分的夸大宣传，保健品吃多了反而会破坏机体免疫平衡或因其不良反应，导致身体免疫力受到负面影响。

提升孩子免疫力常见误区有哪些？

1.过度干净。虽然讲究卫生能够避免接触病菌，减少生病。但如果做的过分清洁，反而剥夺了孩子自身免疫力提升的过程。

2.多吃维生素C。根据研究指出，每天服用维生素C预防感冒的效果事实上微乎其微，而且并不能缩短感冒的时间或减轻症状。反而补充过多，会增加泌尿系统的负担，对儿童健康不利。

3.滥用抗生素。当各种致病因子反复刺激我们的身体后，孩子免疫系统是在斗争中逐渐形成和加强的，孩子只要感冒发热，大部分家长就给患儿口服抗生素杀菌，有的家长甚至看到孩子生病着急，要求医生用输液等不必要的治疗措施，这样只会导致耐药性等不良反应发生，对儿童的免疫力无益。

如何正确提升孩子免疫力?

1.合理饮食，均衡营养。出生6个月以内尽量纯母乳喂养，因为母乳中含有免疫球蛋白可以增强宝宝抵抗力，6个月以后，及时添加辅食。除了保证每天鱼禽蛋奶等动物性食物摄入，新鲜的蔬菜、水果等植物性食物也要摄入够量，从而满足维生素、矿物质的需要。

2.按时接种疫苗，提高机体抗病能力。

3.喝适量水，保证充足睡眠时间。研究表明，睡眠不足的人更容易生病，同样的是，如果生病期间睡眠不足，也会延长其恢复时间。

4.适当锻炼，避免劳累。

5.注意保暖，多晒太阳、呼吸新鲜空气。

6.做好隔离，勤开窗通风，避免去人多地方，避免接触呼吸道感染患者。