气温回升花粉浓度升高 专家建议可预防性治疗

北京市气象局、首都医科大学附属北京同仁医院19日11时联合在“气象北京”微博发布北京地区花粉实况及花粉浓度称，18日北京市花粉浓度监测结果为平均每千平方毫米7420粒，浓度为“极高水平”，预计20日花粉颗粒数在每千平方毫米5000粒以上，仍然处于“极高水平”。

气象部门表示，北京近期天气持续晴朗干燥，气温快速回升，春意愈发浓郁，应季花卉争相开放，导致花粉浓度极高。

根据目前预报，未来几天，北京天气晴、微风，花粉浓度将稳定在“极高水平”，特别提醒花粉过敏人群务必强化防护措施，远离花草繁密地区，谨慎出行。

据了解，每年3月中旬，北方地区的榆树、杨柳、柏树等树木在还没有长出绿叶前就先长出花序，每个花序包含大量花粉颗粒，可随风播散，飘入眼、鼻和口腔后，导致过敏性结膜炎、过敏性鼻炎及过敏性哮喘等疾病发生，可持续1至2个月。

北京同仁医院张罗教授研究团队与气象专业部门合作，在北京和北方各省建立多个监测点组成的大气花粉监测网络，监测各地区的春季、秋季花粉浓度，发布24小时、48小时、72小时花粉浓度预报产品。

张罗介绍，该项研究还分析过敏性鼻炎患者发病时间与同期大气花粉浓度，以及气象要素（如水汽压、露点温度等）的相关关系，建立了过敏性鼻炎发病预报方程及发病指数分级，为花粉过敏性鼻炎患者提供发病趋势的预报信息。

专家建议，花粉过敏者的防护和治疗，通常是清洗鼻腔减少通风、服用抗过敏药物两个思路。

北京同仁医院鼻过敏科主任医师欧阳昱晖提出，在花粉浓度提高前开始预防性药物治疗，即花粉过敏者可在花粉期到来的前两周选择使用抗过敏药物。

“这可帮助患者的症状开始时间推迟，或过敏发作时症状减轻，而这些药物可一直用到花粉期结束，包括整个预防和治疗的过程。”欧阳昱晖说。

专家建议，有过敏症状的人首先需预约医院的过敏科（变态反应科）采血检查并确定过敏原，有的放矢回避过敏原。

不同的植物，根据花期不同，花粉的时间也不一样。花粉过敏者可在网站查询让自己过敏花粉的播散情况，提前采取措施防护。根据植物种类不同，通常北京花粉浓度的第一个高峰是3月中旬至4月中旬、第二个高峰是4月中下到5月中下旬。（记者侠克、倪元锦）