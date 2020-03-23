酒后不仅让你吐真言，还有可能让你患上失眠

作者：

中国科学院大学存济医学院博士研究生 张建峰

中国医科大学航空总医院麻醉、疼痛与睡眠医学中心 安建雄

酒文化源远流长，时至今日，很多人依然喜欢晚饭畅饮，更讲究的人甚至把酒当催眠剂，在睡前小酌几杯，认为既能缓解疲劳，又可促进睡眠。然而事实真的是这样吗？酒后看似酣然入梦的你，真在享受正常睡眠吗？

睡眠是我们日常生活中必不可少的生理过程，正常情况下睡眠可分为快动眼睡眠与非快动眼睡眠。快动眼睡眠对促进学习与记忆以及精力恢复至关重要，而非快动眼睡眠有助于体力恢复和生长发育。由此可知，从你工作一整天拖着疲惫的身躯回家，到次日精神饱满地出门，良好的睡眠绝对是首要功臣。

人类睡眠通常持续8小时，随着人们开始入睡，最先进入的是非快动眼睡眠且睡眠状态由浅及深，大约90分钟后出现快动眼睡眠，非快动眼睡眠和快动眼睡眠以大约90分钟的周期在整个晚上交替进行，这就是人们常说的睡眠周期。入睡4小时后深睡眠几乎消失，取而代之的是快动眼睡眠增加。因此除了充足的睡眠时间，规律的睡眠周期也是保证良好睡眠的关键。

然而不幸的是，人们喝酒以后，昔日井然有序的睡眠节律交替会彻底被酒精打破。入睡伊始酒精可以加快我们的入睡速度并促进非快动眼睡眠，导致前半夜有更多的深睡眠，这也是有人认为喝酒有助于睡眠的原因。殊不知酒后酣然大睡后，随之而来的是睡眠质量的急剧下降，出现易醒、睡眠碎片化、浅睡眠增加和失眠。这些现象必然导致次日白天头晕嗜睡，无精打采，工作和学习能力下降。

酒精摄入体内后还可影响脑内多种神经递质的正常释放，小剂量饮酒可刺激脑内多巴胺能神经元及阿片样物质释放增加，可使人们感到刺激、欣快感，所谓“小酌怡情”、“酒后吐真言”、“酒壮怂人胆” 就是这个道理。但需要注意的是酒精在脑内的作用靶点和目前主流的麻醉镇静药物有所重叠，因此饮酒后到底是“睡眠“还是“昏睡”也无法明确界定，自古以来来，人们喝酒后路边睡觉被冻僵的故事时有发生。

睡前饮酒会降低我们的整体睡眠质量，其罪魁祸首可不仅仅是酒精本身。研究发现，人体内有两种重要的酶可帮助我们代谢酒精，分别是乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶。乙醇通过乙醇脱氢酶代谢为乙醛，随后又经乙醛脱氢酶变为乙酸。就对睡眠造成的破坏而言，一半“归功”于乙醛。

乙醇可代谢为乙醛，后者同乙醇一道激活大脑奖励系统导致对继续饮酒的欲望增加，越喝越得劲。同时乙醛在体内含量增加可引起血管扩张，面部潮红，进而头疼恶心。乙醛还可引起体内脱水，若睡前饮酒则后半夜体内乙醛含量升高，导致口干舌燥，尿量增多，起夜次数增多，且头痛难忍，势必影响睡眠，甚至直接导致失眠。

更恐怖的是，酒后可让呼吸道的舌肌和喉肌松弛，从而导致“咽喉要道”堵塞，轻则表现为打鼾，重则导致缺氧和心脏骤停死亡。对于那些本来就体态肥胖或患有睡眠呼吸暂停综合症的患者，饮酒格外危险。

总而言之，睡前饮酒可破坏正常睡眠节律，影响睡眠质量，甚至失眠。长期睡前喝酒会导致记忆力下降，并对酒精依赖性增加，不喝酒会出现戒断症状，加剧睡眠障碍。

充足的睡眠、均衡的饮食和适当的运动是国际社会公认的三项健康标准。有很多科学措施可以促进睡眠和保护睡眠结构，从而让我们拥有健康的体魄和灵活的头脑，但酗酒绝对不在其中。