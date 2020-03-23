气温回升花粉浓度升高 专家建议可预防性治疗

据新华社讯 （记者侠克 倪元锦）北京市气象局近日表示，北京近期天气持续晴朗干燥，气温快速回升，春意愈发浓郁，应季花卉争相开放，导致花粉浓度极高。

根据目前预报，未来几天，北京天气晴、微风，花粉浓度将稳定在“极高水平”，特别提醒花粉过敏人群务必强化防护措施，远离花草繁密地区，谨慎出行。

据了解，每年3月中旬，北方地区的榆树、杨柳、柏树等树木在还没有长出绿叶前就先长出花序，每个花序包含大量花粉颗粒，可随风播散，飘入眼、鼻和口腔后，导致过敏性结膜炎、过敏性鼻炎及过敏性哮喘等疾病发生，可持续1至2个月。

专家建议，花粉过敏者的防护和治疗，通常是清洗鼻腔减少通风、服用抗过敏药物两个思路。

北京同仁医院鼻过敏科主任医师欧阳昱晖提出，在花粉浓度提高前开始预防性药物治疗，即花粉过敏者可在花粉期到来的前两周选择使用抗过敏药物。