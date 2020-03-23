从宅家到复工，五步走出心理舒适圈

随着新冠疫情的逐步好转，目前各地正紧张有序地开展复工复产。但在复工复产的过程中，似乎部分人群已经适应了宅家防疫的生活，要离开舒适圈回归工作学习，还挺难适应。那么问题来了，复工复产时，人们该如何克服心理压力，顺利走出舒适圈？

我们对外界的认知，可分为三个区域

舒适圈，指的是人们驾轻就熟、舒适安逸的一种心理状态，是人们适应当前环境的一种体现。宅家防疫的过程，虽然一开始因生活不便难以适应，但随着时间推移，部分人群发现这样的生活方式挺好——既没有工作学习的压力，也没有人际社交的压力，只要吃喝玩乐睡就行。应对起来简单无压力，久而久之宅家防疫成了一种心理舒适圈。不过要注意的是，舒适圈是相对的，对有经济压力的人群来说，宅家防疫没有收入使人焦虑，这对他们来说便不算舒适圈。

对很多人来说，复工复产，意味着离开舒适圈，迎接新挑战。有趣的是，同样是离开舒适圈，有的人做好了准备充满了期待，有的人却感到焦虑、害怕甚至抗拒，为什么会产生这些区别呢？

美国心理学家、密歇根商学院教授诺尔·迪奇提出了关于舒适圈的行为改变三圈理论。行为改变三圈理论指出：人对于外部世界的认知，分为三个区域，分别是舒适区、学习区、恐慌区。

身处不同的区域，人们的情绪感受是不一样的。当你在舒适区里，你会感到放松舒适，一切应对自如，安全可控；进入学习区，你感到了一定的压力，但总体可控，你相信只要学习提升，就能够应对挑战；进入恐慌区，则意味着你处在完全失控的区域，你感到压力山大、无力应对，内心充满了焦虑不安、紧张害怕。

当人们跳出自己的心理舒适区，都会经历一段时间的焦虑，不同的是，有的人体验到的焦虑很高，有些人则还好。

有些人之所以对复工复产感到焦虑害怕，是因为他们直接从舒适区跳到了恐慌区。他们在想像中夸大了复工复产的挑战，比如想到工作中要面对的人、要处理的事，觉得太难了。同时，他们还低估自己的应对能力，因为长久休息不工作，他们担心工作技能退化，害怕自己适应不了工作。如果以这样的认知方式复工复产，对他们来说，压力是非常大的。

英国心理学家罗伯特·耶基斯和道德森提出了“压力”与“工作表现”关系的倒U型理论，该理论发现：中等程度的压力能够提升人的工作表现和适应能力；压力过低则动力不足；压力过高则舒适程度下降、工作表现恶化。相对来说，期待复工复产的人群，他们相信自己的应对能力，并提前做好了工作准备。他们从舒适区逐步过渡到学习区，虽然也会感到一定程度的焦虑和挑战，但总体是可控的，中等程度的焦虑让他们的适应能力更好。

做好五个方面心理准备，走出舒适圈

根据诺尔·迪奇的行为改变三圈理论和罗伯特·耶基斯和道德森的倒U型理论，在复工复产的过程中，我们要从舒适区缓慢有序地迁移到学习区，这样才能保持良好的适应状态。具体来说，我们要做好以下心理准备：

第一，梳理复工复产要面临的挑战和困难。看看你害怕面对的是工作难度，还是人际压力，或者是其他别的问题，接着思考要如何应对。将事情梳理清楚，能够帮你缓解想像中的恐惧。

第二，分解复工复产后的工作任务。用列表的方式，将工作任务一条条列出；再将你觉得有难度的工作，一步步分解，分解到你认为有能力解决为止。

第三，评估自己的知识能力。列出自己能够适应复工复产的知识和能力有哪些，要相信自己的适应能力和应对能力。如果发现有不足，可以制定学习提升计划。当你的能力大于困难时，很多问题都能迎刃而解。

第四，允许和接纳自己的焦虑。带着适中程度的焦虑去工作学习，效率更高。

第五，告别休假模式。在恢复工作前1周，让自己每天做一些跟工作相关的事情，提前做好回归工作的准备。同时，多想想工作之后能收获什么，比如经济收入、技能提升等，这样有助于缓解消极心理，提升心理舒适度。

（作者系国家二级心理咨询师）