李昕苒 编译

生活总是充满不确定性，每个人都会在某个节点遇到人生低谷或不幸。此时，重新振作的能力非常重要，心理学家称之为“韧性”。近日，美国两名心理学家支招，指导人们增强韧性，从而能更好地从低谷中走出来。

1.积极面对。面对逆境、低谷时，如果抱着“我做不了”“为什么倒霉的是我”“这次完了”等消极想法，只会徒增怨气、烦恼。而采取接受、忍耐的态度，勇敢面对已经发生的不幸，努力去改变可以改变的，对不能改变的不纠结，才能阻止“做不好-消极-更做不好”的恶性循环。

2.与人为善。在你最需要别人拉一把的时候，去帮帮别人，你反而会从中获得自信心和良好的自我感觉，从而达到助人自助的效果。例如，通过帮老年人拎东西、给他人让座等简单的小事，我们会感受到自己被需要，同时也注意到世界上有很多更脆弱的群体，这将大大拓展我们看世界的视角，而不只纠结于自己受到的挫折。

3.自我关爱。在危机面前，睡不着、吃不下、不想工作、不想动等，都是常见反应。但要记住，保持健康、别让身体垮掉是对抗逆境的前提。因此，在艰难面前，不要自暴自弃，务必照顾好自己，坚持健康饮食、规律睡眠、锻炼身体，有个良好的体魄才能应对逆境。

4.食物慰藉。摄取营养均衡、丰富多元的食物，将会给身处逆境的人走出低谷带来莫大的支持和慰藉。2015年一项研究发现，多摄入富含益生菌发酵食物（如酸奶）的人，其焦虑水平更低。研究人员认为，益生菌能改变肠道菌群平衡，降低焦虑，甚至能对抗抑郁。

5.呼吸放松。在艰难时刻，人们容易沉湎于过往的憾事，把前景想得过于悲观，或拿自己的惨状与他人“好景”相比而不能自拔。摆脱过度思虑，就要学会随时转移注意力，呼吸练习是个好办法：放松下来并完全聚焦于呼吸；专注于气息进出身体所带来的感受；当注意力转移到其他事物时，赶紧将其拉回到呼吸的感受上来。

6.罗列优点。每个人都有自己的闪光点，但困境可能蒙蔽了你的眼睛，所以你要有意识地、主动地思考并写下自己身上的优点。在觉得自己一无是处的时候，拿出来看看，提醒自己并非想象中那么差，且过往优点曾帮助自己度过了一个个难关，这一次也不例外。

7.共担风雨。不论任何年龄，身边有一些能提供支持帮助、关怀体贴的亲朋好友，对于走出低谷、对抗逆境非常关键。对于处于低谷期的人来说，有一个能够依靠、真正信赖的人来提供指导帮助，有利于增强韧性，更好地面对困难挫败。▲