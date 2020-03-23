无症状感染者属于确诊病例吗？传染性如何？专家解读

人民网北京3月23日电 3月20日下午，武汉市韩家墩街综合社区发布的一则关于“昨晚丽水康城小区又有新增病例”的“重要通知”引发了舆论热议。

据了解，韩家墩街综合社区丽水康城小区居民张某某，体温正常，无发热咳嗽等症状，其在3月19日的第二次核酸检测结果为阳性，被收治入院。根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第六版)》（以下简称“第六版方案”）中的内容，张某某系无症状感染者，并不属于确诊病例。

围绕无症状感染者到底算不算确诊病例，是否具有感染性的话题，引发了公众的高度关注。那么，对于无症状感染者，到底应该如何定义呢？人民健康邀请到武汉市第三医院光谷院区呼吸内科主任郭红荣、湖北十堰市太和医院呼吸与危重症医学科党支部书记雷怀定两位专家，向广大网友进行解读。

无症状感染者属于确诊病例吗？

据第六版方案介绍，无症状感染者为，无临床症状，呼吸道等标本新型冠状病毒病原学或血清lgM抗体检测阳性者。无症状感染者如出现临床表现，及时订正为确诊病例。

对于公众关心无症状感染者是否为确诊病例，郭红荣表示：“无临床表现的无症状感染者属于不确诊病例。”

其实，早在2月14日召开的国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委副主任曾益新就曾表示，按照新冠肺炎疫情发布的相关规定，仅对外公布新冠肺炎疑似病例和确诊病例，无症状感染者不在报告的范围内，不需要对外进行公布。

曾益新同时补充道，如果无症状感染者在集中隔离期间出现了症状，这时候可将其作为确诊病例报告，并对外公布。

什么才算“出现了症状”呢？第六版方案中对此也做出了说明：临床症状表现为存在发热和/或呼吸道症状;具有新冠肺炎影像学特征;发病早期白细胞总数正常或降低，淋巴细胞计数减少。

无症状感染者是否具有传染性？

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》（以下简称“第七版方案”）指出，无症状感染者也可能成为传染源。

郭红荣对此回应人民健康：“无症状感染者具备传染性，病毒传播途径与确诊病例一样，公众需勤洗手，做好自我防护。”

雷怀定也表示：“无症状者仍然存在传染性。这一特点和2003年的非典病人有区别，非典患者是在有症状后才有传染性。”

四个来源发现无症状感染者

2月14日，国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委副主任曾益新介绍了发现无症状感染者的四个主要来源：一是新冠肺炎病例的密切接触者，在医学观察期发现了一些这样的人；

二是在聚集性疫情的调查中，在开展一些主动检测的过程中，可能发现无症状感染者；

三是在新冠肺炎病例的传染源追踪过程中，对暴露人群进行主动检测时可能发现无症状感染者；

四是对有新冠肺炎病例、持续传播地区的旅行史和居住史的人员主动检测时，可能会发现无症状感染者。

郭红荣强调：“无症状感染者主要在有接触史的范围中。虽然无症状感染者无明显的临床表现，但有部分感染者会存在轻微乏力等非典型的症状，可遵医嘱吃一些抗病毒药物。”

无症状感染者仍需隔离干预治疗

对于无症状感染者的防控，在第六版方案中指出，无症状感染者应当集中隔离14天，原则上两次连续标本核酸检测阴性者(采样时间至少间隔24小时)可解除隔离。

雷怀定表示：“无症状感染者不宜被发现，除非进行个人流行病学及筛查才可能被发现。对无症状者仍然需要隔离干预治疗，直到核酸转阴后再隔离14天。”

无症状感染者隔离期满也可能不发病

对于无症状感染者是否存在隔离期满也不发病的可能性，雷怀定称：“无症状感染者可以一直无症状，直到监测核酸阴性及隔离期满也无症状出现。”

郭红荣解释道：“无症状感染者之所以无症状是因为其抵抗力强，有些人可能在14天后，体内病毒被自身免疫系统清除掉，核酸转阴。但还有极少部分感染者隔离期满后体内可能还存在一部分未被清除的病毒，此时还有一定的传染性。”

外来输入人员可能存在无症状感染者

近期，随着国内输入性病例的增加，对于外来输入人员中是否存在着无症状感染者的疑问，雷怀定回答称：“外来输入病例无症状者应该有一部分，安检易被忽视，最好的方法就是外来入境人员均单独隔离观察14天。”

郭红荣则建议：“在境外归国人员隔离期间，对疫区来的人员进行核酸检测或基因测序，以此来确定是否存在无症状感染者。”

如何判断自己是不是“无症状感染者”？

无症状感染者的确诊方式是通过核酸检测或基因测序。对个人而言，如何判断自己是不是无症状感染者？郭红荣表示：“如果有新冠肺炎密切接触史，或者有在疫区生活史，就应该主动去就诊或者上报疾控中心，由专业人士进一步判断是否为无症状感染者。如果出现轻度乏力，或者偶有低热、胃肠道不适症状则要当心，更需要到医疗机构进行新冠病毒核酸检测，以了解有无感染新冠病毒。”

“如果无疫区旅行史，而且没有家庭聚集性发病，没有与确诊或疑似病例接触史，不需要过度担心。”郭红荣称。

雷怀定也指出：“‘无症状感染者’因为无症状，自己难以判断，要依靠筛查才能确定，如果自己有明确的接触确诊或者疑似患者，需主动去检测核酸确认自己是否是无症状感染者。”