抗击疫魔 人类是我们共同的名字

新华社记者 杜白羽

“人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”

当下，猝不及防的新冠肺炎疫情蔓延全球。人们感受到，人类休戚与共的现实这般真切，人类同舟共济的必要性这般强烈。构建“人类命运共同体”的理念越发凸显出其高瞻远瞩的时代价值。

病毒不分地域、种族、国籍，正危及无数人生命。危难当头，一股股跨越山海的人间暖流，冲破语言隔阂、克服文化差异，构筑起共御病毒“心的长城”。

“长江上边有大桥，大桥边上黄鹤楼，不管风雨有多少，脸上带着笑……”一首改编的中文歌曲《你笑起来真好看》，伴随着美国卡斯卡德小学四年级学生纯净的童声，飞越太平洋，为战“疫”中的中国人民送上鼓励和祝福。

犹记得，东京街头，瑟瑟寒风中为武汉募捐的日本“旗袍女孩”。日韩的“风月同天”、伊朗的“与子同裳”，巴基斯坦“没想后路”倾国相助、蒙古国送来3万只羊……民心相亲的共情暖流，从四面八方涌向抗疫中的中国，一桩桩一件件，中国人民永记心上。命运与共，这一人类的朴素情感，在危难之时绽放人性光辉。

如今，中国情况稍缓，世界多国形势危急，中国人民毫不犹豫，伸出援手。对韩捐赠物资上，印有“道不远人，人无异国”；运往意大利的物资上，印有歌剧《图兰朵》一段咏叹调的歌词和曲谱；运往法国的物资上，写着“千里同好，坚于金石”和雨果的名言……一句句凝练人类文明与智慧的寄语跨越时空，触发心灵的共鸣。

当前，在全球战“疫”最焦灼的时刻，多批中国医疗专家白衣执甲，逆行出征。意大利街头响起中国国歌《义勇军进行曲》，居民高呼“Grazie Cina”(感谢中国)；塞尔维亚总统武契奇机场迎接、以“碰肘”致意中国医疗队员……一幕幕真情流露，是中国践行人类命运共同体理念的世界回响。

病毒是人类共同的敌人。疫情发生以来，中方始终秉持人类命运共同体理念，本着公开透明和负责任态度，及时发布疫情信息，分享防控、诊疗经验。截至目前，中国已宣布向82个国家和世界卫生组织、非盟提供援助，与很多国家和国际组织举行卫生专家视频会议。从政府到民间，从物资援助到技术合作，传递着同舟共济的中国情怀与担当。

两个月来，从与外国政要通话、致函再到会见，中国领导人自始至终向国际社会传递出中国抗击疫情的坚定信念，传递出中国人民在决心战胜本国疫情的同时为全球抗疫作出贡献的大国担当。“我们将慎终如始，力争尽早全面彻底战胜疫情，为各国防控疫情提供信心”“中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献”。

针对中国的作为，俄罗斯总统普京说：“中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。”世卫组织和多国政要积极评价说，中国不仅有效控制了国内疫情，也为世界赢得宝贵时间，为保护世界人民健康安全作出重要贡献。

日内瓦夜幕下，“晚9时鼓掌”成为当地居民每日“打卡”的活动，人们在阳台和窗前，向抗击疫情的医护人员鼓掌致敬。世卫组织总干事谭德塞在社交媒体上感慨：“这是多么令人感动的时刻！日内瓦深夜的掌声证明，只有团结起来，才能击败新冠病毒。”

战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。越是面临全球性挑战，越要合作应对，共同变压力为动力、化危机为生机。二十国集团（G20）日前发表《二十国集团协调人关于新冠肺炎的声明》，再次向外界发出团结合作的强烈信号。中方表示，愿继续通过G20等多边机制平台，同国际社会携手努力，同心抗疫。

病毒虽一时阻断了人际正常交流，却阻隔不了地球村天下一家的心灵感应。从意大利到巴西，人们在社交媒体上发起“阳台音乐会”快闪活动，以掌声鼓舞信心，以音乐传播力量。

阳光总在风雨后。所有不能打败你的，终将使你更强大。相信只要国际社会凝聚共识汇聚合力，同舟共济，全球战“疫”胜利的曙光不会遥远。