核酸采样医生：“直面病毒的人”

人民网北京3月23日电 患者拉下口罩，暴露口鼻，张开嘴。医生将压舌板探进口腔，咽拭子擦到病人咽后部，这是咽拭子采样的基本步骤。对此，有的病人会反射性地恶心、咳嗽，甚至呕吐。而采样医生则会直面病人开放的气道，与病毒“面对面”接触。

张志敏和他的团队

疫情发生以来，湖北省第三人民医院耳鼻喉科主任张志敏几乎每天要多次与病毒“面对面”。

“接到院领导通知时，我们科室人手还是很紧张的。”张志敏称，当时我们有医生下乡、进修、休产假，还有人被征调到发热门诊及呼吸内科病区，但我们还是克服困难，承担起了这项高风险的任务。

新冠病毒核酸采样是一个高风险的工作，也正因此，他们被称为“直面病毒的人”。

“刚开始能开展核酸检测的单位不多，而武汉又处于疫情的中心，每天有大量的患者涌来，很多患者恐惧、焦虑、易怒。我们在采样的同时，还要安抚患者情绪。”张志敏说。

“不要急，请放心，只要你们到了这里，不采完我们不下班，不休息。”这是张志敏对患者说得最多的话。穿着不透气的防护服加班和超负荷工作成为常态，长期戴口罩和护目镜，耳朵、鼻梁、面部都压出了伤痕。

为了保证核算检测的准确率，张志敏和他的团队尽最大可能深部采样。“深部采样容易产生喷嚏、咳嗽、恶心、呕吐，甚至产生大量带病毒的气溶胶。”张志敏称，有一天我从中午一点一直做到了晚上八九点，七八个小时没吃没喝。

接受采样工作后，张志敏有意识地和母亲进行了隔离，每天也不一起吃饭，都是自己在房间里吃。“我必须要和母亲隔离开。我年轻一点，抵抗力强，但这种病到了的老人身上可能就比较重了。”张志敏说。

谈到现在疫情防控的大好形势，张志敏眼中充满了光芒，他说，我们已经度过了最艰难的时候，再坚持一下，胜利的曙光就在前方。