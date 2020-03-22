交通运输部：从三方面发力保障春耕农资运输畅通

人民网北京3月20日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长王绣春就疫情期间农资物品的交通运输保障相关问题作出回应。

王绣春表示，疫情发生以后，交通运输部统筹调度铁路、公路、水路、航空、邮政等运输方式，对接国家发展改革委、农业农村部、全国供销合作总社，全力以赴做好化肥、农药等春耕生产物资的运输保障工作。主要开展了三个方面工作。

一是印发通知，要求各地加强春季农业生产物资运输需求对接，及时制定运输保障方案，对于疫情严重地区要采取针对性的保障措施。实施“点对点”支持，一事一处理，确保农业生产物资不因运输问题影响供给。

二是指导各地交通运输部门落实疫情防控期间免收车辆通行费政策，将春季农业生产物资和农机具转运纳入应急运输绿色通道政策。由承运运输企业自行打印全国统一的“疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证”，确保春季农业生产物资和农机具运输车辆不停车、不检查、不收费，优先通行。

三是设立物流保障办公室，对外公布服务电话，24小时对接全国各地运输需求，进行统筹调度，指导各地交通运输部门积极采取有效措施，全力做好春耕生产物资运输保障工作。（实习生武雯婧）